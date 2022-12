La fallera mayor infantil de València, Paula Nieto, y una de las componentes de su corte de honor, Vera Pérez, regresan de Hungría con medallas tras su participación en el Campeonato de Europa de Fit Kid, disputado este fin de semana en Hungría.

Vera Pérez, la fallera de l'Antiga de Campanar, ha conseguido una doble medalla de oro como campeona continental tanto en el concurso individual como en el de grupos en su grupo de edad de la Categoría Nacional, la élite de este deporte. Por su parte, Paula regresa con la quinta posición del concurso individual y la medalla de bronce por equipos en la Categoria Promesas.

Ejercicio portentoso

Los resultados vuelven a poner a Vera Pérez como el auténtico portento en esta especialidad de deporte infantil a sus escasos ocho años, ya que acudía como campeona de España, primacía que revalidó durante la clasificatoria con el ejercicio que la había encumbrado en Benidorm.

Paula ha conseguido mantenerse en las alturas el exigente nivel de este deporte (que combina elementos de la gimnasia y el baile) a pesar del vigor de su agenda oficial fallera, superar las clasificatorias y regresar también con un metal.

Los resultados avalan la decisión de haber permitido que acudieran a la cita deportiva por la excepcionalidad de la situación. La clasificación para la cita la habían conseguido antes incluso de celebrarse las preselecciones y era el resultado final de años de preparación y entrenamiento. Se consideraba injusto privarlas de la oportunidad, aún habiendo actos en la agenda que, siendo llamativos, no forman parte del programa oficial.

Además, la ausencia de Paula se solucionó con la decisión de la Junta Central Fallera de que la corte infantil acudiera a los actos programados (brindis del Patrimonio e inauguración del belén municipal y encendido del árbol) bajo la "tutela" de la fallera mayor, Laura Mengó. Era una decisión con su punto de delicadeza, especialmente por no dejar "en tierra" al resto de infantiles, cosa que se ha solucionado con relativa sencillez.

Queda para el futuro el eterno debate de por qué, una corte de honor, en caso excepcional (por ejemplo, enfermedad) no puede asistir a actos sin fallera mayor. Aunque mientras esas ausencias no sean prolongadas y exista la figura de la otra fallera mayor, no parece que se vaya a suscitar. Otra cosa es el otro debate: la posibilidad o no de que las cortes de honor puedan acudir en solitario, y en pequeños grupos, a determinados actos, nunca afrontado.

La enorme casualidad ha querido que dos niñas que practican el mismo deporte, en el mismo club y a alto nivel, hayan coincidido el mismo año en la corte de honor (y pudieron ser tres con otra preseleccionada, Sofía Acebrón).

A partir de ahora, Paula ya tendrá que aparcar el "maillot" hasta la próxima temporada. Ha sido un último tributo a un deporte que, tanto a una como a otra, ha contribuido a forjar no sólo su físico, sino todas los valores necesarios para la vida (afán de superación, constancia, disciplina...).