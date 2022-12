El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, ha mostrado “la preocupación” del Grupo Municipal Popular ante la complicada situación que están viviendo los pirotécnicos que ayer exteriorizó los problemas generados por el conflicto administrativo entre la Subdelegación de Gobierno y la Consellería de Industria a la hora de homologar los talleres, a pesar de que ellos sí que han llevado a cabo las reformas reclamadas.

Se trata de un problema que afecta tan sólo a las pirotecnias ubicadas en la provincia de València, que aseguran encontrarse en una situación de inseguridad jurídica. Una piedra más en un camino con restricciones de las que también discrepan y que sí que afectan a todas las empresas valencianas, como la de no poder disparar a 500 metros de masa forestal o la prohibición municipal de disparar pirotecnia recreativa durante el año, salvo la ventana de Fallas.

Y aunque son problemas globales, no hay mayor capacidad de presión que la de plantarse en Fallas y no disparar en la plaza del Ayuntamiento. De momento, esa medida de presión simplemente "está ahí", activable en cualquier momento.

"Que reaccionen rápido"

El edil del PP reclama a las administraciones "que reaccionen rápido y atiendan a las peticiones del sector para salvar la pirotecnia”, a la vez que ha lamentado que “la inacción y falta de empatía de Generalitat y la Subdelegación de Gobierno de Valencia hayan llevado hasta este punto extremo. Sabemos por los propios pirotécnicos que llevan mucho tiempo advirtiendo de esta situación y no se ha reaccionado.”

Los pirotécnicos aguantan con paciencia, pero desde Piroval ya han anunciado que descartarse, no se descarta nada. Y eso, blanco y en botella, es esa amenaza de no disparar en la plaza del Ayuntamiento en Fallas. “Estamos a cien días de Fallas, los pirotécnicos son claves en la fiesta y la Plaza del Ayuntamiento es la catedral de la pólvora y Valencia no se puede permitir que no haya mascletaes.”

Por ello, el edil del PP ha pedido buscar soluciones: “Hay que eliminar burocracia, agilizar permisos y revisar la normativa para asegurar la viabilidad de la profesión más allá de las Fallas, garantizando la seguridad personal y medio ambiental. Lo único que no vale es la callada por respuesta. Es uno de los sectores que peor lo han pasado en la pandemia. Facturaban cero euros. No podemos dejarlos tirados”.