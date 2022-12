"Han pasado 48 horas. Dejemos que el señor Fuset disfrute, se alegre de la sentencia, que es lo normal. Y como ha dicho el alcalde, es algo que tenemos que hablar y consensuar. Yo no voy a ser ningún problema y él, seguro que tampoco. La decisión que se tomará será la mejor para la ciudad, el gobierno muncipal, para las fiestas, las Fallas y para todo el mundo". A disposición de lo que tenga que venir. Así ha explicado el concejal Carlos Galiana su postura respecto a lo que pueda suceder en un futuro inmediato con la titularidad de la concejalía de Cultura Festiva. Es el único que quedaba por pronunciarse tras la absolución de Pere Fuset de su querella por el accidente de Viveros y ha querido dejar claro que él no va a ser "un problema". Si continúa, continúa y si no, pues no. Quedan días para mascar la decisión y sopesar los pros y contras antes de que el alcalde decida definitivamente y sin vuelta atrás qué sucederá con una de las áreas más visibles del gobierno municipal, con las Fallas a la vuelta de la esquina y las elecciones municipales a la vuelta de dos esquinas.