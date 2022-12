La comisión de Carrera San Luis-Doctor Waksman ha lanzado una campaña solidaria que se sustanciará tanto en actividades de semana cultural como en la propia falla infantil. El aspecto fundamental es que mostrarán, especialmente a los más pequeños, lo que supone tener diferencia facial de cualquier tipo. Dicho de otra forma, un aleccionamiento general para que entender que las personas "diferentes" por algún aspecto no puede ser estigma alguno. No es cualquier cosa porque las asociaciones de reúnen a personas con diferencia facial recogen historias de acoso escolar de niños y dificultad de incorporación al mercado laboral de adultos.

La comisión conoce de primera mano uno de estos casos en la persona de su fallera mayor tripitidora, Lidia Cardona. Un nombre que sonó durante los últimos meses porque fue una de las preseleccionadas para la Fonteta y que ahora está enrolada en la delegación de Solidaridad de la Junta Central Fallera.

Trastorno y asimetría facial

En su caso, lo que ha sufrido es una microsomía, un trastorno que provoca una asimetría facial y que ha sufrido desde niña aunque prácticamente sea imperceptible en la actualidad. "Es importante el contexto del que te rodeas. La familia es un pilar fundamental para tratar la autoestima, las relaciones sociales y que tu entorno lo via con normalidad, que tienes una diferencia facial que no te impide hacer una vida normal. En la falla me vieron crecer como una niña alegre, que podía con todo, que cuando fue nombrada fallera mayor infantil llevaba el distractor facial" asegura en un vídeo ilustrativo en el que también cuenta su experiencia fallera con la enfermedad. Lidia es Maestra de Educación Infantil y Primaria con especialidad en Pedagogía Terapeútica, habiendo colaborado con el gabinete de Logopedia de la UV y no sólo lo narra sin ambages, sino que lo ha promovido con especial empeño ahora que el cargo en la comisión ha pasado ya a su sucesora, Arantxa Solá.

Remedios para los pendientes

"A problemas, soluciones. En la oreja derecha no me podía poner pendientes, ni tampoco de fallera, claro. Cuando me hice más mayor, gracias a Lolín y Mari, mi peluquera, descubrimos que se podía poner con una goma cogida al rodete. Hasta que descubrí mi mayor aliado, mi prótesis de oreja, que me permite hacerme recogidos, coletas y llevar pendientes de fallera". De hecho, en sus entrevistas de preseleccionada, sin ser explícita al respecto, aseguraba que uno de sus grandes objetivos en la comisión era la generación de una delegación de solidaridad.

Las acciones empezarán este viernes, 16 de diciembre, con la presentación del proyecto del ninot que formará parte de la falla infantil, así como el cuento infantil "nela i Donís", en el que la protagonista femenina tiene Microsomia (asimetría facial), al que seguirán en los dos días siguientes un taller y una exposición fotográfica solidaria. El dábado 17 habrá talleres infantiles y una comida solidariay el domingo 18, una exposición fotográfica. Todo ello en colaboración con Asociación de Microsomía Hemifacial, Asociación Treacher Collins y AFICAVAL.

"La idea es divulgar la diferencia facial y realizar actividades para concienciar a nuestros niños aprovechando el entorno fallero que en Valencia supone un contexto muy importante de socializacion" aseguran en la comisión.