El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reconocido que está buscando alternativas a la Alameda para el disparo de los castillos de Fallas, los que tienen lugar las noches del 16, 17 y 18 de marzo. Ha aducido para ello un aparente problema técnico: "Es cierto que el río tiene un problema: hay que salvar una altura importante" (en relación a que se dispara en el interior del cauce). Eso nos obliga a poner unas elevadoras. Estamos hablando con los pirotécnicos para buscar un lugar más visual, donde además podamos poner más material pirotécnico".

Hay que recordar, en ese sentido, que el pasado 9 d'Octubre se realizó el disparo en el aparcamiento de Tarongers, un espacio que está totalmente alejado de los lugares de concentración de personas, y para el que hay que atravesar varias vías rápidas. Otra opción es La Marina, donde se han disparado varias veces los disparos de Amstel. Ahí, la única duda es el posible atasco que se pudiera generar por el movimiento de ida y vuelta, aunque las cosas han cambiado mucho en el tráfico de la ciudad desde que, en el año 1986, un castillo acuático generara el que está considerado como colapso de tráfico más importante de la historia de la ciudad. Los castillos de Fallas se vienen celebrando en la Alameda desde el año 1987, cuando abandonaron la plaza del Ayuntamiento.

Galiana también hizo referencia a la incorporación de seis "mascletaes" nocturnas, que se celebrarán los días 4 y 11 de marzo. "Estamos buscando ubicaciones con Policía y Bomberos" y advirtió que "tenemos que encontrar los espacios porque ahora todo el mundo quiere tener una "mascletà" en su barrio y no siempre es posible". A la vez que recordó que esto no cercena el programa tradicional. "Hemos intentado descentralizar, pero que no quede duda que las 19 de mediodía siguen en la plaza del Ayuntamiento".