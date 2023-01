La capacidad del artista Ángel Navarro para gustar con las fallas que planta se demuestra en su capacidad para renovar una y otra vez en las comisiones para las que trabaja, cosa que tampoco debe sorprender demasiado por la calidad de sus trabajos.

La presentación de los proyectos de Zapadores-Vicente Lleó sirvió, en ese sentido, para añadir un nuevo episodio dentro de la que es relación más larga: 22 fallas (no consecutivas) en la que, por otra parte, es su comisión. Con el proyecto "Handmade with love ", un homenaje a todas las personas que elaboran su trabajo día a día con sus propias manos, especialmente la artesanía, se convierte en una pieza más de su particular récord.

Y Rafa Cheli en la falla grande

La presentación sirvió también para conocer la falla grande. El proyecto "Fauna Urbana" servirá para afrontar la Segunda A con la mayor dotación declarada (27.000 euros) y para dar la alternativa en el año de la verdad para el taller de Rafa Cheli, quien afrontará en esta ocasión fallas con más magnitud que las que eran habituales en él, incluyendo el debut en Primera A con Linterna-Na Robella.

Aunque el reparto de premios no les ha sido todo lo bueno que cabría esperar para el esfuerzo que hacen (muchos premios de "pedrea", décimos o por encima del décimo), Zapadores-Vicente Lleó nunca ha renunciado a los grandes artistas y la nómina de los mismos es incuestionable: Vicente Llácer, Pere Baenas, José Ramón Devís, Paco Torres, Paco López Albert, Vicente Martínez Aparici y Emilio MIralles han sido los últimos responsables de proyectos. La última victoria conseguida por la comisión fue en 1998 en Primera B.