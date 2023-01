Casi tres años después de ver amputada su trayectoria institucional, Pere Fuset recupera sus atribuciones, una vez limpio de polvo y paja judicial. El 20 de marzo volverá a la concejalía que tuvo que abandonar antes de afrontar los tres últimos meses de legislatura. Pero también al primer plano de la formación que ha gobernado la ciudad los últimos ocho años. Con la absolución bajo el brazo, analiza pasado, presente y futuro.

Seguro que recuerda perfectamente cuando y cómo se le paró el tiempo.

Cuando tomé le decisión personal de apartarme de Cultura Festiva porque vi que era inevitable acabar sentado en el banquillo. Reuní a mi gente próxima, tomamos una cerveza y dije que hasta ahí habíamos llegado, de momento.

¿Y el día del accidente?

Es una historia surrealista porque no tuvimos conocimiento oficial hasta tres o cuatro días, cuando unos activistas estaban repartiendo panfletos. El jefe de policía no sabía nada, indagó y al rato me lo contó. Fue uno de los inicios de ese calvario.

Supongo que lo peor es recordar cada mañana que, en algún momento, llegaría el juicio penal.

Pero a partir de 2021, cuando hubo un sobreseimiento libre, que decía que yo no había tenido relación con las galas y que todo se había hecho legalmente, lo que tenía era ansiedad porque llegara el juicio, que se retrasó casi dos años.

Séame sincero: ¿llegó a imaginarse ingresando en prisión?

Tres años dan para pensar muchas cosas. También esa. Pero nunca pensé que fuera una posibilidad real. Pero tienes que pensarlo todo para prepararte mentalmente.

Tanto penar y tanto esperar, para arreglarlo nada más empezar el juicio.

No es del todo así. Las aseguradoras han hecho su trabajo y detrás ha habido una investigación, una fiscalía que siempre ha pedido mi absolución. Y hay una sentencia con cuatro condenados y una absolución, la mía. Es decir, un proceso penal largo y tedioso y que ha llegado a lo que tenía que llegar, a lo que defendíamos desde el minuto uno. Pero sin una vista oral, dos investigaciones... no estaría donde estoy ahora.

¿El ayuntamiento paga algo en la indemnización?

Solo las aseguradoras, que llegan a un acuerdo. El seguro contratado por el ayuntamiento participa pero no sabemos y no sabremos en qué condiciones. Como siempre.

Y el comentario que se escucha o lee es que "se ha pagado para evitar..."

En un estado de derecho no se paga para evitar la cárcel. Hay cuatro condenados, un absuelto, una conformidad de todas las partes, incluyendo a la familia de la víctima. Y en el auto se pone en valor que el proceso ha sido extremadamente largo y que las personas absueltas, yo, hemos tenido que sufrir la condición de investigadas durante mucho tiempo.

¿Ese día en el que pasó a ser investigado se echó a perder su progresión hacia la alcaldía?

No sé si en ese momento, si mucho antes, o si eso llegó a existir alguna vez. Nunca me ha preoocupado eso. Más me ha preocupado la salud mental.

No se me escabulla. ¿Cual es su plan de crecimiento en el partido a partir de ahora?

Hacer de portavoz en la recta final de la legislatura, ponerle las pilas al grupo municipal para revalidar la alcaldía y que en mayo de 2023 volvamos a hablar.

¿Lo sucedido con la lista municipal demuestra que Compromís es un "all i oli" de partido, que no siempre liga? ¿O me vendrá con lo de "atender las sensiblidades"?

Lo que demuestra es que la condición humana es la que es, que somos una fuerza plural y que hay que gestionar esa pluralidad, que no está exenta de tensiones. Minuto y resultado: somos ahora mismo la única lista que tiene quince candidatos. Por el camino, obviamente, hay piedras.

Pero detrás de Joan Ribó, y lo que usted más o menos había esbozado... no andan sobrados de carisma.

Permitame que no lo comparta. Compromís tiene una buena "pedrera" en la que puede haber muy buenos nombres. No los digo para no ponerlos en la diana. Que alguna vez se me haya puesto a mi en esa tesitura me ha supuesto en la diana. y no se lo deseo a nadie.

Papi Robles va a ser la gran sorpresa de la próxima legislatura.

Los nombres en los primeros puestos no parecen ídolos de multitudes. Sergi Campillo, Papi Robles...

Son gente con una gran capacidad de gestión. Además de Sergi Campillo, con el que me une una gran relación, Papi Robles va a ser la gran sorpresa de la próxima legislatura.

Compromís y PSOE van a parecer, cada vez más, como los dos ciclistas escapados cerca de meta que empiezan a mirarse y a recelar uno de otro.

Si en Compromis hemos conseguido hacer una lista, con el PSOE hemos sacado adelante ocho presupuestos. Y miles de votaciones. Creo recordar que sólo en una hemos votado diferente.

Pero si ya de vez en cuando saltan chispas, ahora se multiplicarán

Si pensáramos igual seríamos un partido único. Y aún siendolo habría tensiones y discrepancias. Hay que acostumbrarse a los gobiernos de coalición y a que haya tensiones. Son partidos, programas y personas diferentes, que tienen que ponerse de acuerdo. Como lo hacemos.

Reconozca que tuvo suerte: si sucede antes lo de Mónica Oltra, usted estaría ahora mismo muy lejos del ayuntamiento.

No lo sé. También está la lectura inversa: si Mónica podría haber hecho "un Fuset". Aunque pueda empatizar, no puedo sentir lo que ella sentirá. Yo tomé mis decisiones individual y colectivamente.

Se ha alabado de usted que, aunque fue desterrado a una concejalía menor, ha trabajado mucho. Que no ha vegetado.

Decidí apartarme, y más en un contexto como las Fallas que eran inminentes. Había que quitar el foco de la fiesta, el balcón, la fallera mayor... pero pensaba que sería durante un tiempo más corto. Pero me ha servido para poner en valor el trabajo de Agenda Digital, que tiene una importancia vital y es muy transversal pero... que tiene muy poco interés mediático.

En crisis, el PP redujo la subvención. Nosotros dimos más de un 30% más

Usted es desplazado de Cultura Festiva a finales de febrero de 2020 y a los pocos días pasa lo que pasa. Si llega a aferrarse al cargo y le llega la pandemia, se me muere en plena calle.

Es cierto que vino bien que una situación con tanta incertidumbre, alguien como Carlos pudiera hacerle frente. Hay que reconocerle el favor que le hizo a la fiesta de sostenerla en aquellos momentos de tanta incertidumbre.

¿Se ha reconocido lo suficiente en el mundo de las Fallas la rapidez de reacción del gobierno municipal con el Plan Especial, las subvenciones y demás o siguen queriendo acabar con nuestras tradiciones?

Recuerdo que cuando llegó la crisis de 2008, lo que hizo el Partido Popular fue reducir la subvención a las fallas hasta un diez por ciento. Con el gobierno de Joan Ribó ha llegado a subir treinta. Es una de las evidencias de cual ha sido la respuesta. Si se valora o no, imagino que irá por barrios.

La Meditadora merecía mejor final del que tuvo

¿Habría dignificado usted la muerte de la Meditadora?

Creo que es una falla que ha entrado por méritos propios en la historia de la fiesta como icono internacional y que merecía mejor final del que tuvo.

La decisión de pausar el cambio de titularidad en Cultura Festiva hasta que llegue el 20 de marzo parece lo más adecuado, justo y salomónico.

Es lo más equilibrado. Igual que quise apartarme en el momento preciso para dejar los deberes hechos, pienso que ahora lo más oportuno es que esta vuelta, que debía producirse, fuera en el momento que menos afectara a la fiesta, a Carlos y al propio grupo.

¿Cambiará de despacho o seguirá en el zulo al que lo desterraron?

Espero, con las necesidades que voy a tener como portavoz y por estar cerca del servicio de fiestas, poder volver a mi despacho.

Carlos Galiana ha hecho una magnífica labor, sosteniendo la fiesta en el peor momento de la historia de la sociedad.

Ahora me tiene que decir que "Carlos Galiana ha hecho una muy buena labor". ¿Aunque le escueza?

Galiana no ha hecho una muy buena labor. Ha hecho una magnífica labor, sosteniendo la fiesta en el peor momento de la historia de la sociedad. ¿Que hay cosas que yo habría hecho diferente? Por supuesto. Pero eso no quita para que no se le reconozca la labor que ha hecho y así lo haré siempre que se me preocupe.

Reconózcale a Galiana que ha empatizado mucho más que usted con determinados sectores de la fiesta. El "soy más fallero que político" caló más que el "comboi".

Podríamos discrepar o debatir, pero esto no es una competición. Tenemos sensibilidades diferenciadas, pero complementarias. El ha sido presidente de falla y con eso puede empatizar con una parte de la fiesta, pero me reivindico como parte de una fiesta de cien mil personas, que quieren que esa fiesta continúa avanzando, refrescándose y mas de todos y todos.

"Si esto llega a hacerlo Pere" lo he oído muchas veces

Reconózcale a Galiana que su gestión ha acuñado una expresión que habla de su capacidad de conexión: "Si esto llega a hacerlo Pere, lo matan...".

Es una de las frases que más he oído estos años... pero también es un buen síntoma. Con la nueva Interagrupación, con los nuevos interlocutores de la fiesta, como ya pude experimentar en mi último año y medio, ya no se da la tentativa de querer utilizar las Fallas como un arma de destrucción política. Errores vamos a cometer todos, pero esto no puede convertirse, como se convirtió, en una estrategria de la derecha para querer derrocar un gobierno.

Ha comentado que no quiere contaminación de familias, grupos, "Comandos G"... pero siempre se dice que hay que contar con las "familias".

En las Fallas hay que contar con todo el mundo, incluyendo preguntar a quien no se le ha preguntado nunca. A quien ensaya "play back", a quien monta el belén, a quien dirige el grupo de teatro, al que juega al futbol sala... estamos muy, demasiado, acostumbrados a que cuarenta personas hablen en nombre de cien mil. Y lo retiero: mi intención es que el conjunto del colectivo fallero pueda hablar. Siendo Patrimonio de la Humanidad, el conjunto de la sociedad tenga voz sobre la fiesta que tenemos. Las falleras y los falleros somos la comisión de fiestas, pero ésta es para todo el mundo, para toda la sociedad ciudadana.

Estamos demasiado, acostumbrados a que cuarenta personas hablen en nombre de cien mil

¿Se imagina a Galiana como candidato del PSOE, o convertido en esa "presidente fallero" puente con el concejal, si emana del Congreso?

No lo veo de candidato del PSOE y que haga de puente no lo veo. Habrá que preguntarle a él. Pero estoy seguro que Carlos va a estar vinculado al mundo de las fallas siempre.

A todo esto: del 20 de marzo a finales de junio hay tres meses de gestión en la JCF. ¿Qué va a hacer con la directiva de Galiana, donde hay gente que le aprecia y gente que no le aprecia nada?

Tendré que hablar con ellos personalmente, pero lo más lógico es que continúen hasta final de ejercicio. Creo que nadie entendería otra cosa. Están ahí por la fiesta y no por cuestiones personales.

La directiva de Carlos debería continuar conmigo. Están ahí por la fiesta

¿Cuánta gente se le lleva ofreciendo "para lo que haga falta"?

Unas cuantas y no sólo ahora. Pero es habitual. Hay que tomárselo con humor.

Imagínense que repite el gobierno de izquierdas. ¿Cultura Festiva es irrenunciable para Compromís?

Vamos a ir partido a partido. No soy yo quien debe poner las líneas rojas ni quien debe vender la piel del oso. Vamos a revalidar el gobierno progresista y luego, ya veremos. Dicho lo cual, creo que nadie como Compromís ha sabido refrescar y modernizar algo con tanto potencial como la Cultura Festiva.

Y el PSOE llegará sin Pilar Bernabé...

Hay falleras y falleros en el grupo municipal socialista y no me extrañaría que buscaran un perfil nuevo. Pilar dejó huella en su grupo, dificil de sustituir. Les deseo lo mejor, porque quiero tener complicidades.

El sistema de jurados de falleras mayores que además de ser ético, ha de parecerlo

¿Qué objetivos se marcará si retoma la concejalía?

Una fiesta como las Fallas no puede ser un fósil porque si no, acaba muriendo. Tiene que estar tan viva como la sociedad que la rodea. Sólo las tradiciones que se adaptan tiene capacidad de pervivir al tiempo. Creo que hay que trabajar en muchos frentes. Algunos que generan cero votos, como tratar mejor a los artistas y ponerle soluciones porque en tres años nos quedarémos sin ellos. Y otros más sensibles que generan más comentarios en redes sociales y a los que hay que meter mano, como un sistema de jurados de falleras mayores que además de ser ético, lo parezca y que evite presiones o la apariencia de las mismas. Y así, punto a punto...

¿Es consciente que ya se están cargando los cañones y usted está en la mirilla?

Espero que sean carcasas festivas. Creo que en este tiempo, todos hemos cambiado y que no se volverán a repetir los intentos desesperados de una parte muy concreta de la derecha que quiso utilziar las fallas para cambiar un gobierno. Porque, reitero, la fiesta de las fallas es plural y diversa.

¿Su gran rival será Santi Ballester o cree que le intentarán serrar las patas de la silla desde el propio PP?

Si soy prudente con mi partido, aún lo tengo que hacer más con otros partidos. A nadie escapa que tengo un aprecio especial con Santi y el máximo respeto. Me gustaría por él que fuera el candidato.

Antes le he mencionado de pasada el Congreso Fallero. ¿Debería celebrarse antes de las elecciones municipales, que no va a ser, para evitar legislar al socaire de los resultados?

Siempre he dicho que un concejal no interviene en el Congreso, aunque como fallero tenga mi opinión o que ahora no lo sea.

Centenario de la Coronación

Lo único importante del Congreso es el independentismo, sea total o parcial, de la Junta Central Fallera respecto al Ayuntamiento.

Todo tiene sus pros y sus contras. Si queremos separar de verdad la política de la fiesta, el presidente debería ser elegido democraticamente. Pero eso tiene también sus riesgos, que genera otros problemas y miedos. Sinceramente, no creo que sea ése el debate en el Congreso.

Donde en Fallas ha tenido conflictos y charcos, en el resto de fiestas de la ciudad le adoran.

Ni me he ahogado en tantos charcos, visto con perspectiva, ni todo son rosas en todas las fiestas. Pero esta concejalía tenía una deuda con las más de 90 fiestas de esta ciudad, incluyendo joyas como la Semana Santa, tan desconocida, la festa grossa que me encanta o las que han llegado para quedarse, como las Campanadas, o la Gran Fira, a la que tanta vuelta le hemos dado.

¿Participará usted en la procesión del Centenario de la Virgen?

Siempre he estado al lado y no en medio. Y así seguiré. Entre ir bajo palio y quemar iglesias siempre hay muchos grados. Y yo siempre he estado al lado.

Cuando tome posesión, los que apoyan a un concejal volverán a ser llamados "palmeros".

En un mundo tan plural... habrá quien se ponga a dar palmas y quien se pondrá a temblar. Pero el proyecto es el mismo con uno y con otro concejal.