El pleno de la Junta Central Fallera iniciará este martes los debates sobre uno de los elementos capitales en la fiesta fallera: la composición de los jurados que, sobre todo el 15 y 16 de marzo calificarán los monumentos infantiles y grande, además del concurso de Mejor Ninot de Sección, que se falla en febrero durante la Exposición. Y sobre la mesa, un cambio sustancial: los aspirantes a jurado no serán elegidos directamente por la suerte de un sorteo, sino que pasarán por un filtro previo en el que intervendrán tanto el presidente de la Junta Central Fallera como la Interagrupación. Dicho de otra manera, es un jurado que tiene el aval de haber sido consensuado por las dos grandes instituciones falleras pero la duda de ser intervencionista, con los riesgos que eso supone.

En los últimos años, los jurados se han dividido en tres grupos (A, B y C) en función a la candidad de concursos que acumulan como experiencia. En general, la idea era ampliar la base de jurados y tratar, de esta manera, de evitar la eternización de determinadas personas del mundo de las Fallas, omnipresentes en este cometido.

Sin embargo, también hay otro factor que se ha añadido al debate: si los menos expertos están verdaderamente preparados -a pesar de haber pasado por un curso de capacitación- a tenor de determinadas aseveraciones recogidas durante el pasado ejercicio y que pondrían en evidencia enormes lagunas de conocimientos sobre la plástica fallera.

Al abrigo de una "Mesa de Trabajo"

La nueva fórmula es claramente intervencionista, puesto que no se hace una referencia específica a esos grupos de experiencia y es el presidente de la JCF quien, al abrigo de una "Mesa de Trabajo", compuesta por él mismo, el presidente de la Inter y un miembro de la Delegación de Falla, los que señalan el listado de jurados -las personas más "capacitadas"- para ejercer el cometido y que, posteriormente, serían sorteados a cada sección.

La propuesta, algo confusa y que precisará de aclaraciones, asegura que "no todos los componentes del jurado serán elegidos por el Presidente, reservando plazas para candidatos que ejerzan por primera vez, seleccionándose éstas por sorteo", aunque sin especificar cuantas. Eso sí, dejando claro que no habría novatos en Especial y Primera A grande y Especial y Primera infantil.

Si eligen las comisiones "que sean jurados mixtos"

Precisamente, estas categorías suelen organizar sus propios jurados, posibilidad que vuelve a permanecer abierta si se ponen de acuerdo al menos el 75 por ciento de las coisiones participantes. En este caso se solicita que los jurados sean mixtos.

Se mantienen las incompatibilidades, que las hay objetivas (no ir a la sección en la que está la comisión propia, no repetir en la misma sección que el pasado año, no ir a una sección donde plante el artista de su falla...) y otras que sólo dependen de la buena fe del jurado: que existan vínculos personales, familiares o laborables con los artistas o "cualquier otro motivo que la persona interesada pueda considerar de relevancia".

Publicación de los resultados

El otro aspecto relevante es que los resultados se publicarán, a petición de las comisiones, a partir del 20 de marzo. En esta ocasión no se dará la puntuación global (como denunció Sueca-Literato Azorín, algo que, en la práctica, sirve de más bien poco), sino que se facilitarán las puntuaciones individuales. Pero también con su punto de trampa: serán anónimas. "Jurado 1", "Jurado 2". Teóricamente, así podría descubrirse si algún jurado puntúa descaradamente a favor o en contra de una determinada comisión. Aunque también es fácil, en ese sentido, arreglar las votaciones y que todas tengan unos guarismos homogéneos (práctica llevada a cabo en su momento).

La "ventana informativa" para "comportamiento poco ético"

El pliego de normas consensuadas incluye otra novedad: la llamada "Ventana Informativa". Al igual que sucede con la comunicación de incidencias con los artistas falleros, en este caso se puede denunciar "el comportamiento poco ético del jurado que les correspondió" pero hasta las ocho de la tarde de cada día de concurso. Con objeto de no formular denuncias como venganza por un mal resultado en el reparto de premios.

Lo normal sería que la propuesta pase el filtro del pleno de la JCF y que sea la asamblea de presidentes, quince días después, la que tome la decisión. En caso de votar en contra, se mantendría la fórmula vigente el pasado ejercicio, a sorteo puro.