“Durante los días que se reservan cada año en el Bando de la Alcaldía para la realización de actividades falleras, no se autorizarán en el dominio público municipal actividades o instalaciones, a excepción de aquellas organizadas por las Comisiones Falleras o la Junta Central fallera dentro de los actos incluidos en el programa oficial de festejos.” Aunque es una norma casi de catón, no necesariamente es conocida por el gran público. En Fallas, sólo pueden hacer Fallas las fallas. Y esa es la razón por la que el Ayuntamiento ha denegado el permiso a UGT del País Valenciano para celebrar su propia fiesta, que consistía en plantar y quemar el 15 de marzo un monumento.

La historia tiene su miga porque no era una "estoreta". Lo que perseguía el sindicato era darle el destino final a una falla que encargaron y plantaron en el Congreso Confederal celebrado en València en mayo de 2021. Con motivo de esta reunión nacional, la recepción del Palacio de Congresos acogió una obra efímera que representaba a trabajadores esenciales de la época pandémica. La falla no se quemó (faltaban cuatro meses para las Fallas de Septiembre) y el sindicato se la quedó. Fuentes del mismo han asegurado que "ahora queríamos eso: darle el fin que merece toda falla. Y la verdad es que no habíamos reparado en que, efectivamente, en esa época no se pueden plantar más fallas que las de las comisiones".

Patios y solares es otra cosa

De hecho, es mucho más factible poder plantar y quemar una falla en cualquier otra época del año que durante el mes de marzo, en el que la restricción es absoluta. La única opción que tienen otros colectivos o particulares es hacerlo en patios interiores (como hacen los colegios) o en solares (como hace el colectivo Falles Populars i Combatives). Pero en la calle es imposible. "Le buscaremos el destino en otra ocasión" aseguran en la entidad sindical.