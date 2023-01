En un juego de cartas, la táctica ante la apuesta puede ser retirarte. O verla y subir. Eso es lo que parece haber decidido Compromís con la idea del Grupo Municipal Socialista de apostar por la delegación de Cultura Festiva con un candidato buscado para ese cometido. La contestación ha sido que si los socialistas quieren Fiestas, ellos quieren la cabeza del león de la actual gestión socialista.

El que será candidato de esta formación para el sillón de Cultura Festiva -y además, portavoz del grupo municipal- Pere Fuset, ha sido preguntado al respecto a colación del acto organizado para el próximo lunes por Sandra Gómez para hacer una "descoberta" de su titular para el puesto de Fiestas, con la idea, así expresada, de buscar un proyecto para "unir a la fiesta".

"No hay que vender la piel del oso..."

Por una parte ha tratado de ser diplomático: "para nosotros, el PSOE no es el enemigo a batir, por lo que yo no voy a contribuir a polemizar al respecto. El electorado progresista lo que no quiere es que se produzca cambios", lo que le ha servido para ponerse en tono advertencia: "lo que sí que voy a recordar es que no hay que vender la piel de oso antes de cazarlo. Nuestras energías deben centrarse en continuar con la gestión y, llegado el momento, revalidar el equipo de gobierno. Primero hay que salir a ganar".

Luego, la desdramatización: "obviamente, es legítimo que todos los partidos quieren tener a alguien en todas las áreas. El Psoe había perdido su referencia -en alusión a Pilar Bernabé- y es normal que estén pensando en alguien y que lo visualicen ahora, porque vienen Fallas, y luego las elecciones...".

"Tenemos el proyecto de Cultura Festiva más ambicioso"

Y finalmente, la apuesta: "al fin y al cabo, en Compromís tenemos claras todas las área de trabajo. Y nosotros también aspiramos a gestionar Urbanismo, Aumsa, Policía Local.. y no es por capricho, sino porque tenemos nuestros criterios, nuestro proyecto y creemos que es el mejor. Y saldremos a explicarlo, tanto como el de Fallas". De que lanzó así mismo una reivindicación: "Compromís tiene un buen equipo trabajo y muy plural. Y, sin duda, el proyecto de Cultura Festiva más ambicioso de la ciudad. Ese trabajo está garantizado".