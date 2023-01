Si no fuera por las cábalas para cuestionar de qué color va a ser el traje de la fallera mayor el día de su exaltación, la fiesta tendría eso: menos color. Y descartado el azul porque fue el suyo como representante de l’Antiga de Campanar, y el verde porque lo había lucido Carmen el año anterior, el pantone fue motivo de quiniela hasta que Laura Mengó bajó las escaleras de su domicilio para ser recibida en pasillo por su corte. Para que unos cuantos celebraran el acierto, que no es más que un golpe de suerte porque pocos conocían o deberían conocer el fondo de un vestido cuya forma ya es tan reconocible como exclusiva: nadie puede tejerlo si no es para vestir a la representante de la fiesta.

El espolín de Laura Mengó fue histórico: la fallera mayor de València se ha atrevido con el negro azabache. Una tonalidad muy comentada y que nadie se había atrevido hasta ahora para lucir el día de la exaltación. 25 Tejido por Garín, a donde fue Laura Mengó nada más ser elegida -e inmediatamente despues Paula, para hacer lo mismo con el suyo- con las habituales cláusulas de confidencialidad. Nadie que tiene acceso al telar puede cometer la más mínima indiscreción. La exaltación sirvió además para estrenar todos los trajes «siglo XIX», los primeros, que llegan siempre en segundo lugar. Con la firma de los proveedores, que este año sí que han cobrado todos sin excepción alguna cantidad -como debía ser hace mucho tiempo-. Las telas de las mayores son de Vives y Marí (mañana le toca a Compañía Valenciana de la Seda con las infantiles), manteletas de Viana y puntillas de Santos, todo ello unido en el taller de La Joia Indumentaristas. Y además, los cancanes de Mavimar, la posticería de Realce, las medias de Elvira Bella, los zapatos de Creaciones Aurora y el esperado regreso de las peinetas de Castillo, en el caso de Laura, con el escudo de la ciudad.