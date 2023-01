La exaltación de la Fallera Mayor de València regresará al Palau de la Música el próximo año. Se trata de un escenario para el que, en lógica, no está concebido el acto (es un salón de conciertos, no un teatro). Pero que, finalmente, ha quedado asumido como espacio natural, después abandonar el que había sido lugar más pomposo -a la altura de la pomposidad del acto- como fue el Teatro Principal. El traslado tuvo su debate, cuando no su trauma. Y en su estreno, la exaltación de Covadonga Balaguer, también fue alimentado por un debate con su punto de género: "¿Cómo va a salir la fallera mayor cogida del brazo de una señora?".