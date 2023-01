Enguany,

Excel·lentíssim Sr. Joan Ribó, alcalde de València.

Il·lustríssim Sr. Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera.

Totes les autoritats ací presents.

I totes les falleres majors, infantils i presidents de totes les comissions de València, al igual que tots els fallers i falleres de cadascun dels municipis fallers de la nostra comunitat.

A tots els valencians i valencianes.

Molt bona vesprada.

Però sobretot, a tu, digníssima i benvolguda Paula Nieto Medina, Fallera Major Infantil de València, que junt amb la teua insuperable Cort D’Honor i amb la de la fallera major de Valencia, Laura Mengó, fiqueu cara, cos, veu i cor a la millor festa del món, les Falles de la nostra terra. València.

Estes tretze falleres que veiem ací són el present i el futur de la nostra festa. Hereues d'una tradició que ve donada, en molts casos, de les seues mares, les seues iaies i les seues bes iaies. I elles, recol·lectores de tota eixe llegat, podran transmetre'l, en un futur, a les següents generacions.

Quan us mire, puc veure en els vostres ulls l'emoció que sentiu de ser emblema i estendard de la nostra cultura fallera. Puc, fent un acte d'imaginació, sentir els vostres nervis.

Però uns nervis bons, embolicats en alegria per poder representar a tots els valencians i valencianes en estes Falles de 2023.

I és que viure la festa des de dins, omplirà la vostra memòria de records impagables: la Cridà a les Torres, la Mascletà al balcó, l’ofrena, la Cremà...Són tantes coses, veritat?

Però també sé això que diuen de que tot gran poder, comporta una gran responsabilitat. No sé en quina peli ho he escoltat, però bé. A més de totes eixes coses tan especials que aneu a viure, també matineu molt per a vestir-vos. I per a pentinar-vos... i, sincerament, els monyos còmodes, còmodes, no són. Bé, ni els monyos, ni les arracades, ni les peinetes, ni les sabates, ni el corpinyo, ni res de res.

Però, és cert, que una vegada vestides, ens sentim com a “especials”. És com el nostre vestit de superheroines, veritat? Almenys jo em sent una mica així.

Tant de bo també poguérem volar. Així seria molt més fàcil arribar a tots els actes als quals heu d'anar sense cansar-vos tant, a que sí?

Us done les gràcies, en nom de tots els fallers i falleres, per l'esforç que feu vosaltres i les vostres famílies.

Abans us deia que creia poder endevinar com us sentíeu, amb eixa mescla de felicitat i responsabilitat. Us confesse que si no em costa molt és perquè fa poc vaig sentir una cosa semblant:

Va ser el dia que Carlos Galiana, em va comunicar el seu desig que jo fora la teua mantenidora, Paula.

I va ser en unes circumstancies molt especials: a la Cremà de la Falla de l’Ajuntament, l’any passat. Mentre les últimes espurnes de la falla plenaven l’aire i jo m’acomiadava de tots amb abraçades, Carlos en va dir: vull que sigues la mantenidora de la F.M.I de València el proper any. Què fort, no?

Supose que la telefonada per a dir-te que eres la Fallera Major Infantil de València ha de ser encara més forta, però més o menys us feu una idea.

Al principi em vaig quedar paralitzada. Però després em va envair una alegria enorme que no podia controlar. Em sentia, com se sol dir, “com una xiqueta amb sabates noves”. No vaig poder esborrar el somriure de la meua cara durant dies. Però, per a la meua sorpresa, poc temps després, una veueta al meu cap va voler robar-me tota l'alegria enviant-me missatges confusos: “Amparo...Però tu sabràs ser una bona mantenidora?” “Estaràs a l'altura d'una cosa tan important?” “I si dius que no, i et deixes de problemes?”.

Eixa veu era la por parlant, transformant les emocions positives en monstres que s'obstinen a convèncer-nos que no som capaces de fer això que tanta il·lusió ens fa i a quedar-nos en la nostra zona de confort.

El meu consell: no feu cas a eixes veus i atreviu-vos sempre amb tot.

Jo vaig callar eixes veus boicotejadores i ací estic amb vosaltres hui. I no puc estar més feliç d'haver-ho fet, perquè acceptar este càrrec m'ha permès conèixer-vos. I de veritat quin regal! Sou una xiquetes de categoria.

Què dotze companyes us emporteu cadascuna de vosaltres! O més que companyes, amigues, perquè el que esteu vivint juntes us unirà per sempre.

I és que això també és falla. La germanor. Crear vincles entre nosaltres. Les falles no són només festa. Són cultura. I son també educació. En nostres casals i en cadascuna de les comissions que formen les Falles es duen a terme centenars d'activitats que van més enllà de la festa i que donen un espai d'aprenentatge als nostres xiquets i xiquetes. Es familiaritzen amb activitats tan enriquidores i artístiques com el teatre, el ball, la declamació, el dibuix, la construcció de ninots, de belens, de postals i de maquetes. I una infinitat d'activitats esportives plenes de valors com a tennis, basquet, volta a peu, karate, pilota valenciana, bitlles, futbolí i escacs. Déu n'hi do.

Activitats en les quals sé que totes vosaltres participeu , gaudint amb els vostres amics i amigues d'un espai d'oci i diversió. Perquè no tot és tirar petards, veritat?

Bon exemple d'això és la teua falla, Paula. La comissió de Azcárraga-Ferran El Catòlic, que tan orgullosa està que sigues tu l'FMI de València. Si es pot definir a la teua Falla amb una paraula, seria: FAMILIAR. Una comissió on es transmet l'amor per la falles de generació en generació.

M'has contat, Paula, que la teua bes iaia us apuntava a la Falla abans fins i tot de nàixer. I la teua iaia, Lola, que va recollir l'impuls de la seua mare, és la que t'ha transmès tot l'amor per la nostra festa.

I no eres la primera fallera major infantil de la família. La teua tia també va ocupar aqueix mateix lloc fa anys. Eres fallera des del bressol. Ho portes en la sang. I aposte que tu també sabràs transmetre tot eixe esperit faller als que vinguen darrere de tu.

I no sols això...els transmetràs molt, molt més. I és que, volguda Paula, tu eres un exemple de superació i treball constant. Ens ensenyes que dedicar-se cada dia al que ens fa feliç, dona els seus fruits. I quins fruits! Des dels cinc anys, quan vas començar en el ball esportiu, fit kids, no has deixat de sorprendre a tots i totes els que t'envolten. I, fins i tot, a tu mateixa. Perquè si , perquè tu m'ho vas explicar, que per a tu el major orgull, a més de ser la nostra representant en les falles, és haver guanyat dotze medalles. Paula, eres una campiona i una de les promeses de l'esport valencià. El ball esportiu és, al costat de les falles, la teua gran passió. Mostres amb el mateix orgull els teus mallots de competició i els teus vestits de fallera. I sense descurar els teus estudis, portes anys entrenant cada dia, a vegades fins a tres hores , per a donar el millor de tu. Tots els que et coneixen bé, començant per la teua mare, el teu pare i el teu germà, Miguel, se senten molt orgullosos de tu. I no és per a menys. La teua constància i entrega és enorme.

No obstant això, Paula té el seu propi racó on té temps per a estar amb ella mateixa. Un lloc màgic, on crea el seu propi món de fantasia: la seua habitació. Ací li agrada dibuixar i escriure en les moltes llibretes que guarda. Fer polseres. Llegir llibres, sobretot d'Amanda Black, els seus preferits, o de la saga d'Harry Potter, que són també les seues pelis favorites.

Després de conèixer-te, Paula, em va envair un sentiment enorme de menjar-me el món. I és que desbordes energia. És impressionant. Estic segura que tota eixa passió i constància, amb els anys, crearan una dona plena de força i coratge, un exemple de superació.

I les teues dotze amigues , no es queden arrere. He al·lucinat amb cadascuna de vosaltres.

M'agradaria, benvolgut públic, parlar-vos una mica d'elles.

Començaré per un trio meravellós. Les nostres tres Danielas. Per a diferenciar-se, elles mateixes van triar com haurien de cridar-les els seus acompanyants.

Daniela Segura Mora, de la Falla Convent De Jerusalem ha decidit que la criden Dani. I que inquieta i divertida és! Encara que també formal quan ha de ser-ho. M'han contat que, per a començar el dia amb les piles ben carregades i de gom a gom d'optimisme, es menja un bon entrepà de xoriço.

Daniela Font Igual, que ve de la Falla Progrés – Teatre De la Marina, es queda amb el nom de Ela. Ela és molt moguda, amb una mirada espavilada que enamora. Quan vol alguna cosa és capaç de buscar a la secretària general o a qui siga i demanar-li-ho sense problema. És molt generosa, així que si aconsegueix una cosa bona de menjar, ho comparteix amb les seues compis.

I finalment, Daniela Tirado Romero, de la Falla Pare Santonja – Cardenal Benlloch, es queda, simplement, com Daniela. Amb ella mai t'avorreixes, és impossible. I és que té mil temes de conversa. I si no els té, els inventa. Ah, i una altra. Té un foradet en l'estómac...i és que sempre té gana! Això sí, millor cosetes salades, que no li fan molt ni les llepolies ni el xocolate. I amb què banyes els bunyols, Daniela?

I part de les tres Danielas, tenim dos Paulas i també s'han diferenciat!Si parlem de Pauli, parlem d'FMI Paula Nieto. o hauria de dir “La Jefi”?

Si cridem a Paula, ens referim a Paula Abel Martínez, de la Falla Carrera De Malilla – Illa Cabrera. Ella és la més observadora i resolutiva del grup. Sempre és la primera que veu que et falta una pinta, i en un tres i no res, aconsegueix una i te la posa sense que et dones ni compte.

Ara ja no hi ha més noms “repes”.

Seguim amb Vera Pérez Corachán, de Falla Monestir De Poblet . Vera és una altra súper esportista. Segur que ja sabeu que ella és la campiona europea de Fit Kids, la mateixa modalitat que Paula. Que la jefi. Però el que segur no sabeu és que és també campiona de menjar fuet. Vera és la més xicoteta de totes amb només 8 anys, però complirà els nou el 7 de març, i podrà celebrar-ho amb una mascletà al balcó del ajuntament.

Des de la Falla Nador-Miraculosa, arriba Sofia Galve Pocoví. Sofia és elegant. Totes ho diuen. L'exemple del saber estar. Però el més destacat de la seua personalitat és la seua capacitat d'inventar històries. Doneu-li només una paraula i us crea un conte sencer en un obrir i tancar d'ulls.

La nostra Olympia García García, de la Falla Pi I Margall, és pura bondat. De veritat que té un cor enorme. Em va contar que li agradaria aprofitar el seu càrrec com a membre de la cort per a anar a col·legis a parlar sobre els xiquets i xiquetes amb autisme, per a ensenyar com cal tractar-los i no deixar-los de costat. Però a més, té una veu increïble. Canta súper bé.

María Requeni Gómez ve des de la Falla Maties Perelló – Lluís De Santàngel. És súper espontània i molt parladora. No para a de xarrar i fer riure a totes! Els dies de descans entre actes en JCF li ix la vena “russafera” i balla el que li tiren. María també canta. Òpera. Us ho promet.

I Lara Vizcaíno Moreno, de la Falla Plaça del Pilar. Ella és, en una paraula, inquieta. No pot estar-se queta! Té un senyor Potato que sempre viatja amb ella en el cotxe, en el “infa”. A vegades, per a divertir-se, li furta el seient a María Elena.

Ai ,sí. María Elena Blanquer Muñoz, de la Falla Ribera – Convent De Santa Clara. És una artista. El lettering se li dona fenomenal. Li va regalar a cada acompanyant el seu propi nom dibuixat per ella. Però que no us enganye la seua careta de bona, que també li agrada molt la festa.

Encara que per a festa, la de Beatriz Simón Molina, o Bea, des de la Falla Indústria – Sant Just i Pastor, És la vertadera marxosa del grup. Va carregada amb un altaveu i en cada descans, organitza una festa perquè el ritme no pare. I si la deixaran, portaria una pilota també damunt, i es posaria a xutar en el qualsevol moment. És una estupenda futbolista.

I finalment, però no menys important, Carla Tomás Sánchez, des de la Falla Gloria – Felicitat – El Tremolar. A Carla li agrada fer les coses bé. Així que sempre col·labora molt i dona el millor de si mateixa. Un dia, a punt d'entrar a desfilar, Armando, el fotògraf, li va dir que s'arreglara la manteleta. La història és que ella va entendre “pandereta” i clar, no comprenia res. Buscant una pandereta sense saber on.

Ara, la criden amb afecte, “pandereta” i ella es parteix de riure.

Ai xiques. Què puc dir-vos? La vesprada que vaig passar amb vosaltres la portaré sempre guardada en el cor. Gràcies per fer-me sentir com una xiqueta més entre vosaltres.

Després de conèixer-vos puc dir , alt i clar, que soc una fallera orgullosa i una valenciana feliç. La nostra festa té un present i un futur irresistible! Estic segura que amb la vostra intel·ligència, coratge, ganes d'aprendre i bondat, arribareu a ser unes dones poderoses i fareu del món un lloc millor.

I ara m'agradaria demanar-vos un favor. Diria que és un favor xicotet...però realment no ho és. És un favor gran. Molt. Però crec que podreu concedir-m'ho. M'agradaria que aqueixes tretze dones en les quals algun dia us convertireu, mai mai deixen de costat a la xiqueta que sou ara. Que la vostra curiositat seguisca tan intacta. Que les vostres ganes d'aprendre seguisquen tan vives com hui. Que la vostra il·lusió i innocència no desapareguen, i sempre us sorprengueu. Que la vostra energia i força no decaiga. I sobretot, sobretot, que mai deixeu de somiar ni de creure en la màgia.

Vosaltres m'heu recordat l'important de creure en ella, xiques.

Gràcies una altra vegada.

I parlant de màgia, m'agradaria explicar-vos una cosa. A vosaltres i a cada xiquet i xiqueta que està hui ací.