La entrega de los Ninots de la Exposición no sólo supone el aviso de que las Fallas asoman por el horizonte. También son un Senado en el que se puede pulsar el estado de ánimo y la opinión de los profesionales. Más en estos tiempos, en los que el debate sobre la supervivencia económica del oficio -paradoja de las paradojas, a pesar de que hacen un producto del que tienen el monopolio de su fabricación- está en el aire. La sensación es la del cuento del lobo, que no se cree pero que el día menos pensado va llegar. El colapso.

"Sobre todo en las fallas grandes, porque en las infantiles te puedes arreglar en una planta baja si haces una o dos. Yo sólo digo que a mi me han preguntado si podía hacer falla grande este mismo mes de enero. Y hasta junio o julio, dos o tres llamadas diarias. yo habré dicho que no, seguro, a cuarenta fallas. Y el próximo año aún será peor" aseguraba el artista Víctor Navarro. Su taller hace muchas fallas grandes. "Suben los materiales, los impuestos, la gestión de residuos, el PRL, los sueldos, camiones, grúas, cestas... y las fallas siguen igual que hace diez o quince años. Y si se te ocurre bajar pretensiones, parece que estás robando. Todos queremos subsistir, pero no es así. ¿Mi receta? Yo llego sufriendo mucho y haciendo horas. Que mis trabajadores tengan condiciones dignas, pero lo acabo pagando yo. Y a mi me gustaría tener un sábado o un domingo libre y no es posible. Es tan laboriosa esta faena que no la valoramos nosotros mismos. Este trabajo, fuera, te pagan cinco veces más. Acabaremos yéndonos todos".

Algo parecido decía un artista de la solvencia y el prestigio de Ángel Navarro, especialista en hacer grandes (y exitosas) producciones infantiles. "La impresión es que era el año ideal para decidir que, conforme están las cosas, bajar y establecer nuevas medidas. Y la culpa no es de las comisiones. Es mucho más nuestra. Cuando en un quiosco vendes un libro al precio de una chuche, cierras seguro".

"No hemos cambiado la dinámica"

La situación es la propia del circulo vicioso en que está metido el oficio. Si antes de la pandemia ya estaba asumido que los márgenes de beneficio eran limitados, ahora, con el final de las subvenciones y el aumento de los costes, la cuestión aún es más delicada. "Y no sólo las materias primas, que también" aseguraba Ángel Navarro. Es que ahora cualquier empleado quiere cobrar y no cualquier cosa por hora porque todo está más caro. Y, sin embargo, con lo poco que he visto, no parece que hayamos cambiado la dinámica. Sigo viendo unos ninots muy buenos. Si esto es reflejo de lo que serán todas las fallas y los tamaños son los que han sido siempre, tendremos un problema".

Pánico por asegurar el 2024

El artista fallero puede reducir las dimensiones. Sería lo normal. Y en seguida el comentario es crítico por "quedársele pequeña". "Sé que puede pasar eso. Pero es eso o arruinarme. Pero es que tenemos la mala costumbre de querer tener un plato caliente en la mesa. Sé que es arriesgado. Porque si lo hiciéramos yo y 50 más, sería perfecto. Pero si lo hacemos tres y los demás siguen igual, tendremos un problema. Pero es que somos muy buenos artistas pero malos empresarios. A este oficio le quitas el romanticismo y hablas de ganar dinero con tu trabajo... y parece que queda mal. Pero cuando tienes que pagar las facturas, los seguros, los empleados...". Enric Ginestar también avisa: "desde el Gremio hemos recibido ofertas para hacer hasta hace nada". Y también lo contrario: "estamos recibiendo llamadas para asegurarse que tienen falla en 2024". Un auténtico pánico bursátil.

"Yo ya he decidido que no voy a perder dinero. Quienes trabajan conmigo saben lo que puedo hacer y hasta donde y la relación que tengo. Lo que no podía es arruinarme" decía José Antonio Marco, otro de los artistas de muchas fallas grandes.

"No van a venir de China a hacerlo por la mitad"

Los precios están fuera de mercado, pero a la baja. "Es que además no tenemos competencia. No nos van a venir de China a hacer las fallas a mitad de precio. Y al revés: a una empresa de escenografía le enseñas una falla de Especial de 160.000 con las calidades, la lija y la masilla y te dice que por menos de 500.000 no se lo hago. El otro día me enseñaron una escenografía de una pagoda para el año nuevo chino de cinco metros y medio con dos leones. Veinte mil euros. Vete ahora a una falla con ese precio y verás todo lo que se pone en la calle" asegura Ángel Navarro. La consecuencia: "estamos haciendo Lladró en un mercadillo".

Con estas cuitas llegó el goteo de "ninots" a la Exposición. En jornadas de lunes y martes llegaron al Museu de les Ciències.

Desde la primera noche ya duermen algunas de las grandes candidatas al indulto. Prácticamente todas. De hecho, las grandes más típicamente indultables, Antiga de Campanar y Almirante Cadarso, ya están en el interior, con la de Exposición como alternativa artística de poder. Aunque para atrevimiento, la propuesta de Maestro Gozalbo, del "Taller de Algarra", en este caso con el sello de Ivan Tortajda, que es la nueva visión del Extasis de Santa Teresa de Bernini, en la dualidad artistas falleros-falleras mayores.

Los infantiles llegan en masa

Lo mismo que gran parte de los infantiles, con piezas como Convento Jerusalén, Almirante, Conde Salvatierra, Duque de Gaeta... o temáticas de Espartero y Reina-Paz dedicadas al centenario de la Virgen.

Pero más alla del indulto, lo que siempre llama la atención son los ninots con mensaje o con críticas reconocibles. Son casos como la loa a las mujeres migrantes de Músico Gomis (presentada junto a representantes de Cáritas), el homenaje a Manuel Algarra de la falla Alfara del Patriarca, Joe Biden, el "Sólo sí es sí", Carlos Galiana y su marido, la danza india de la financiación autonómica, Màxim Huerta, el rey emérito, el encuentro de la Reina Isabel y Diana y un largo etcétera que, a lo largo de 48 horas, irán alimentando los prolegómenos de la fiesta.