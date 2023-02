"¿Cómo se dice cuando pagas por algo y no te lo dan? Pues yo me siento estafado. Y preocupado, porque ahora sólo pienso en qué voy a poder plantar en la calle el día 16". Y la verdad es que no hay nada, practicamente nada. Apenas una cabeza en blanco, nada para lo que debía estar, a estas alturas, en plena recta final.

Así se vive en estos momentos en la falla Visitació-Oriola, donde afrontan un mes muy difícil después del colapso del taller contratado, el de Rubén Domínguez. Colapso o más porque "fuimos al taller porque el propietario nos dijo que lo había deshauciado y que si queríamos llevarnos algo de lo que había, que fuéramos, porque si no, lo tiraba. Y cuando llegamos no había nada: la cabeza y poco más. Nada". Ahora, la comisión lo tiene claro: "vamos a ir por demanda civil. No sólo por incidencias".

La "justicia fallera", que se tiene que formular hasta el 16 de marzo para las fallas grandes, puede, en todo caso, retirarle el último plazo "que no está en discusión" e inhabilitarle. "Lo que queremos es que a ninguna falla vuelva a pasarle y que si algún día se puede recuperar dinero, se recupere. Es que estamos muy disgustados: no es una cuestión de que un artista tenga problemas y no llegue a plantar. Es que no hay nada, pero nada. Es que nos ha engañado. No me dejaba ir al taller, me mandó fotos que realmente era una captura de otro artista...".

Tal como publicó Levante-EMV, esta comisión ha presentado un "ninot protesta" y lo mismo ha hecho otra de las fallas afectadas, pero que sí que rescindió el contrato y firmó con otro artista (Vicente Espeleta).

El presidente de Visitació, Carlos Picazo, recuerda que firmó a Rubén Domínguez (no hay que confundirle con Vicente Domínguez, artista agremiado especialista en infantiles) "miramos que había trabajado en un taller solvente, que ya había firmado fallas, que no tenía incidencias... sí que es verdad que aparecía como agremiado en Burriana, pero con cuotas pendientes. La verdad es que no le dimos importancia. Nada nos hacía pensar que fuera a ocurrir algo. Al final, somos diez las fallas afectadas, entre València y poblaciones, con 50.00 euros en juego, y hemos acabando haciendo un grupo de wasap".

Los antecedentes hablan de solidariad

La imagen del día 16, 17 como muy tarde, es ya más que previsible: las fallas de la Agrupación acudirán a dar algún ninot con que paliar el vacío de la calle. No será la primera vez.