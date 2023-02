El lunes 6 es la fecha límite para solicitar al Ayuntamiento de València la subvención al monumento fallero de 2023. En concreto, el 25 por ciento de lo presentado oficialmente. A lo que se añade, tras el acuerdo del pleno municipal, una cantidad suplementaria, en total un 10 por ciento más.

Son, en total, casi tres millones de euros lo destinado, teniendo en cuenta los importes declarados por las comisiones y que todas ellas hagan o hayan hecho la petición en tiempo y forma.

Son, en ese sentido, subvencionables, los gastos de diseño y construcción de las fallas grandes e infantiles de 2023. Aquellas comisiones que se hacen ellos mismos el monumento se subvencionan conceptos como facturas de materal, seguros de "plantà", alquiler de local, gastos de luz y similar.

Ahora el problema es que la totalidad de las comisiones lleguen a la jornada de lunes con los deberes hechos. El edil Carlos Galiana mostró en la última asamblea, nuevamente, su preocupación por la cantidad de subvenciones pendientes por la falta de recursos de las comisiones para cumplimentar los trámites con la casa grande. Textualmente dijo que había "ochenta, noventa o cien comisiones" con algún papeleo pendiente. Y mientras no se cumplimente una subvención, no se puede pasar a la siguiente. Hasta el punto que las hay que no han presentado la documentación para las zonas de actividades de la semana de Fallas, y para las que se abrirá un plazo de gracia después de publicado el Bando de Fallas.

Hay que recordar que, a partir de este año, tal y como ya informó el concejal Carlos Galiana, un cambio en la normativa municipal provoca que las comisiones ingresen inmediatamente el 75 por ciento, no la totalidad, como venía ocurriendo hasta ahora. Y que el 25 por ciento restante lo percibirán una vez presentadas las facturas.

La subvención del monumento empezó a finales del pasado siglo, cuando el entonces concejal Alfonso Grau propuso el pago del 25 por ciento a cambio de que no se instalaran ferias y se atemperara el uso de guirnaldas publicitarias en la iluminación. Desde entonces, las comisiones tienen pagada una parte más que interesante de sus fallas. En tiempos de pandemia, estas ayudas se multiplicaron aún más, hasta alcanzar el 67,5 por ciento. Este año se intuye que será el último en el que, además de la "tarifa plana" del 25 por ciento, haya un extra.