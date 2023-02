Las Fallas de 2023 siguen sumando episodios que anuncian su llegada. Y en el centro neurálgico de la ciudad han aparecido nuevas señales. A la vez que se procede al desmontaje del Ágora (del que queda su esqueletaje, aunque todavía hay bastantes días por delante de trabajos), el centro de la plaza ha empezado a ocuparse por la "jaula" que albergará las "mascletaes".

Alrededor del centro de la plaza hay una serie de orificios cubiertos con trapas municipales. Algunos de ellos incluyen la denominación de "Comunicaciones". Otros, nada. Unos y otros son los que se abren para falcar la base de los grandes palos que sustentan el recinto provisional.

Los operarios deber tener finalizados los trabajos antes del 26 de febrero, fecha en que se disparará la primera "mascletà". Primero se completará la zona norte (junto al Ágora) y hasta que no concluye no se acometerá la segunda parte, la zona sur que da al edificio de La Equitativa, para no cortar la totalidad de una zona que es de paso y esparcimiento.

El pasado año, las obras empezaron el 1 de febrero, cuando todavía existían dudas de en qué condiciones iban a celebrarse las "mascletaes". De hecho, la rapidez en el inicio de las obras se tomó como una forma más o menos sutil de presionar para que no se cayera en la tentación de suspenderlas.

La duda de las obras

Ahora viene la gran incógnita, que no se resolverá hasta que cuando se redacte integramente el proyecto, ni cuando se firme el contrato ni cuando empiecen las obras de remodelación de la plaza, sino de cómo se vaya materializando el calendario previsto: ¿habrá "mascletaes" en la plaza en las Fallas de 2024?. Porque las máquinas no empezarán a trabajar hasta la próxima legislatura y la previsión es de 15 meses de trabajo.

El ejercicio de lógica diría que el "mascletódromo" debería estar finalizado para poder albergarlas en marzo de 2024, pero de poco serviría tener el nuevo centro pirotécnico si los alrededores de la misma son inhábiles para el público. Lo que hace prever que puedan ser unos disparos con problemas de acceso o que, como en tantas otras ocasiones en otros tantos acontecimientos, haya que buscar un espacio alternativo provisional. Sólo un inicio de las obras el 20 de marzo de 2024 -cosa poco probable- dejaría quizá unas posibilidades mayores.

El proyecto de Re-Natura, hay que recordarlo, respeta el recinto para el disparo y cuenta con que los árboles, al ser de hoja caduca, no impedirán la visual del espectáculo. Y hasta en su memoria gráfica incluyía una figuración con la falla municipal en la nueva plaza. La ubicación del monumento será la otra gran duda.

No es un proyecto que pueda acelerarse como, por ejemplo, el de las obras de canalización de Peris y Valero, que se hicieron mucho más rápido de lo previsto para que la avenida reabriera antes de las Fallas de Septiembre.