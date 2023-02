El Congreso Fallero no abrirá la posibilidad a que la elección de fallera mayor de València y corte de honor puedan participar indistintamente hombres y mujeres. No se opondrá -no podrá oponerse- a que el cargo representativo de cada comisión se exprese de forma ambigüa, pues está avalado por normas de rango superior. Pero sí que podrá establecer el carácter exclusivamente femenino del proceso electivo, de la misma forma que muchos otros concursos oficiales están divididos por sexos y abrir en un futuro la modalidad masculina cuando haya demanda social. La convocatoria y elección de representantes masculinos de la ciudad será, cuando llegue, en su propio concurso disociado. Aunque, en estos momentos, aún no está en el mercado en el caso de adultos.

Ayer fue el intercambio de fotos e imposición de «brillants» del sector Botànic-La Petxina, materializándose el hecho insólito de que, por primera vez, un hombre, Raúl Puerta, entregó foto a Laura Mengó. Presentado como «representante mayor», no como «fallero mayor». Participó como el resto de falleras mayores, en las sillas acondicionadas para ello y después ha tenido un rato para departir con las embajadoras de la fiesta. En cualquier caso, aseguró ayer que «yo nunca he dicho que quisiera presentarme, sino que ojalá el Reglamento me permitiera presentarme. Pero no está en mi cabeza ahora mismo. Ha habido días que no han sido agradables». Hasta ahora no se le ha negado ninguna de las atribuciones que tiene el cargo cuando lo desempeña una mujer. Ha participado en el brindis de Navidad, en la exaltación de la fallera mayor, el intercambio de fotos y estará en la Gala Fallera. 12 Hace años, Laura Mengó sería una rareza por la edad Un mundo tan poco dado a moverse como las Fallas no es especialmente proclive a cambios tan drásticos como la elección de un "Fallero Mayor de València". La sensación es que es algo a lo que le quedan años de maduración. Nada es descartable, en todo caso. La representación de la fiesta ha cambiado sustancialmente en la última generación. Sirva como ejemplo el drástico cambio de edades en las falleras mayores y cortes. Mujeres como Laura Mengó, Carmen Martín, Rocío Gil o Alicia Moreno habrían sido, hace 30 años, impensables como falleras mayores por tener 25 años o más en el momento de ostentar el cargo. Incluso algunas un poco más jóvenes como Raquel Alario o Consuelo Llobell también habrían sido consideradas "bastante mayores". Aplicable a la propia edad media de la corte o su estado civil. Antes, en todo caso, los infantiles Se intuye que el concurso masculino llegará antes, en todo caso, con los infantiles. De hecho, en las asambleas infantiles ya se han formulado peticiones al respecto. Esto llevará, dentro de la asamblea, cuando llegue, mucho debate, porque habrá que cuestionar entonces si la elección sería tan sólo de un acompañante de la fallera mayor infantil de València o si sería uno para cada fallera de la corte y si, en ese caso, habría que reducir el número de cortesanas, puesto que 24 niños y niñas sería un cortejo casi insostenible. 43 Tanto en un caso como en otro, el nuevo Reglamento puede empezar a jugar en el futuro: se prevé que, en la nueva Constitución fallera, las modificaciones al reglamento puedan llevarse a cabo por procedimientos abreviados, sin tener que convocar nuevos congresos. Jornadas sobre la problemática de género La comisión, de cualquier modo, no está dispuesta a evitar el debate. El próximo fin de semana tiene previstas las jornadas "Folclore y Rols de Gènere", dedicado precisamente a este tema, en las que intervendrán representantes de entidades culturales y festivas de diferentes poblaciones, precisamente para "reconocer y dar a conocer la problemática de género dentro de la Cultura Festiva". 122