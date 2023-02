Sobre el lienzo (figurado) en el que tiene que rematar una pintura, la comisión de Visitació-Oriola ha estampado la frase "Moltes gràcies, Xavier", un corazón y las iniciales FVO. Es la forma de agradecer la comisión que el artista Xavier Herrero haya encontrado un hueco en su trabajo de taller de fallas y escenografía para hacer una decorosa composición, con la que la comisión pueda salir del paso y plantar con dignidad en las Fallas 2023.

Hay que recordar que la comisión de Zaidía se encontró, hace ya varias semanas, con la evidencia de que el proyecto previsto inicialmente, a cargo de Rubén Domínguez (al que no hay que confundir con el cotizado artista infantil Vicente Domínguez), no se iba a llevar a efecto. Más aún, como dijo entonces el propio presidente, que no había prácticamente nada hecho. El colapso del taller, ha afectado a otras comisiones, que tuvieron que recontratar a otros artistas, pero Visitació fue la que más aguantó. Finalmente le anunciaron la rescisión del contrato y con los recursos que les quedaban salieron a la búsqueda de un profesional que, en plena temporada alta, aún tuviera tiempo y recursos para confeccionar varios ninots.

Lo han encontrado en Herrero, con un taller de reconocida solvencia. Finalmente, tendrán unos elementos decorosamente realizados. Este fin de semana, un grupo de falleros de la comisión se trasladaron a Xàtiva para contemplar la satisfactoria evolución del proyecto.

30 años plantando en València

Herrero, cuya trayectoria es ya sobradamente conocida (va ya para 30 años plantando en València) ha tenido que hacer lo mismo con una falla de l'Enova y ha anunciado que empleará para hacerlas algún ninot de descarte y también obra nueva, dentro del limitado presupuesto que pueden facilitar las comisiones. En el caso de Visitació, por ejemplo, ya tenían una parte notable de las partidas económicas abonadas, hasta que decidieron plantarse y dejar de pagar hasta que no mostrara producto terminado, cosa que no llegó a hacer.

En la Exposición del Ninot, tanto Visitació como Málaga-Doctor Montoro presentaron "ninots protesta" para denunciar la situación. La falla Málaga, como la de Alquerías de Bellver-Garbí, solucionaron antes el problema contratando nuevos artistas.