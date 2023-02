Los vendedores de mercadillos han mostrado su desacuerdo por el calendario estipulado para la venta no sedentaria durante los días de Fallas. En concreto, hay cuatro días sobre las que ponen toda suerte de dudas, puesto que consideran que podrían celebrarse sin obstruir el desarrollo no de las fiestas, sino de su previo.

En Bando de Fallas establece que se suspende el mercado del centro desde el 26 de febrero al 20 de marzo, ambos inclusive. También "el mercado extraordinario fijo de Jerusalén se suspende los días 7 y 14 de marzo". Y "a celebración del mercado extraordinario fijo de Ruzafa se suspende el 13 de marzo. A partir del 8 de marzo se suspende cualquier otro mercado extraordinario"

Sobre esta premisa, la Agrupación Independiente de Vededores Autónomos de la Comunitat Valenciana ha expresado a través de su presidente, Antonio Nova, su discrepancia por fechas como el 27 de febrero, lunes, en la que no está autorizado el mercadillo del centro histórico. "El día previo es la Crida, pero el día siguiente no hay nada, no hay mascletà y no hay una razón que desaconseje su celebración".

Lo mismo sucede con el mercadillo del martes 7 en la zona de Jerusalén, incluso teniendo en cuenta que la falla Convento puede optar por no sacar piezas hasta el día 8 o 7 por la tarde "y que incluso si lo hiciera, nos entendemos porque los vendedores pueden ponerse sin tocarlo. No son un problema para que nosotros vendamos", además de que "la calle Pelayo no puede montar aún ese día", por lo que "no hay razón para no celebrar ese mercadillo el día 7". Tampoco están de acuerdo con la cancelación del mercado de Jesús del 11 de marzo y, volviendo al centro, la suspensión del correspondiente al 20 de marzo porque "las carpas que haya allí deberían retirarse inmediatamente para poder disponer de esa fecha". Dicho de otra forma, "es perder cuatro fechas, que para los vendedores son importante, son facturaciones de días fuertes y no encontramos razones que justifiquen la cancelación de los mismos", por lo que "vamos a insistir en que haya un cambio con esas fechas".