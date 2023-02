A apenas cinco días de que empiecen a llegar las piezas de la falla municipal, queda claro que la "Cardioversió Valenciana" se plantará sobre la plataforma que sirvió de soporte para el Agora de la Capitalidad del Diseño. Gozará la obra, de este modo, de una pequeña altura suplementaria y un suelo que podría ser regular, pero que no lo es, puesto que una parte del mismo está en rampa: el que da a la calzada del edificio municipal.

El artista Manolo García "padre", corresponsable del taller en el que su hijo preparar la falla junto a su equipo y Marina Puche ha anunciado que esta posición irregular no será problema si hay que plantarla allí mismo. De hecho, ha anunciado que "el lunes estaremos allí para decidir exactamente la ubicación de la falla". Ya ha anunciado, de todos modos, que la totalidad de la falla no estará en el suelo regular, camino de la calle de las Barcas. "No, no lo vamos a acercar a esa finca tan fea que hay enfrente" aunque podría caber en la zona regular. A la vez que aseguraba que plantar en rampa "no es problema. Se puede falcar sin problemas". La falla municipal se caracteriza por la verticalidad y la notable altura y es la primera (y única) que se plantará en esas condiciones.

El 4 llegan la primera pieza

Hay que recordar que la "plantà" empezará pronto. El día 4 llegará la primera pieza en una carroza, como remate de la Cabalgata del Ninot y durante los días siguientes irán llegando y emsamblándose las piezas, para llevar a cabo una auténtica "performance" el viernes, 10, sobre las ocho de la tarde, en la que la práctica totalidad del remate se izará de una sola vez.

La base de cemento del Ágora debía haber sido retirado tiempo atrás, pero al no poder materializarse servirá de sustento a la falla.