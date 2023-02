Los portavoces de la organización de la 52 edición del Rally Fallero han informado a Levante-EMV que esta prueba automovilística se va a celebrar el próximo 10 de marzo porque tiene permiso de la Marina de València para su realización y el ayuntamiento no es competente para denegar la autorización porque el evento no implica una ocupación del espacio público de la ciudad. Fuentes de la organización del evento deportivo y festivo explican que en su escrito enviado el 14 de febrero a la concejalía de Espacio Público, ""hemos incurrido en un error de comunicación con el Ayuntamiento de València pues en realidad tenemos los permisos de La Marina y no necesitamos la autorización del consistorio". En primaria instancia, el ayuntamiento había denegado el permiso para realizar la prueba porque entendía que la solicitud estaba fuera de plazo y que se debería haber pedido 30 días antes naturales del comienzo de la carrera de coches antiguos.

