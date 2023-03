El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha estado hoy junto con la concejala Amparo Picó en la Ciudad del Artista Fallero, para ver los últimos retoques de la falla municipal, que está firmada por el artista Manolo García y cuenta con el trabajo de Manolo Algarra. Luego, ambos han iniciado una ronda de visitas por otros talleres del entorno, como por ejemplo el de Ximo Esteve, que este año hace entre otras la falla de Sancho Tello. Además, Giner también ha estado con Sergio Carrero, que hace la falla de José María de Haro y es el encargado de montar la imagen de la Virgen para la Ofrenda.

Giner declaró a Levante-EMV que el protocolo de intenciones firmado en 2015, por todas las fuerzas políticas, «para reactivar» este polígono de artistas falleros, «se ha quedado en papel mojado porque el alcalde Joan Ribó y su gobierno no han hecho nada desde entonces». Giner es partidario de adquirir dos solares contiguos para ampliar las naves de los artistas falleros y defiende «invertir y recuperar en la Ciudad Fallera» porque «si no existiera habría que crearla». El portavoz liberal advirtió que en poco tiempo solo uno de cada cinco negocios instalados en este polígono «se va a dedicar al oficio artesano de hacer fallas» por la desaparición de estos talleres y la jubilación de los artistas falleros.

No en vano, artistas falleros consultados por este periódico han advertido hoy que la Ciudad del Artista Fallero tiene fecha de caducidad. De hecho, no le dan más de 10 años de vida. Si no se actúa ya por parte de las administraciones, este polígono industrial donde antaño se diseñaban y construían los monumentos que se plantan en las calles y plazas de València, será eso, otro más de los polígonos de la ciudad. Los datos que trasladan los propios artistas son demoledores.

Actualmente, de las 55 naves existentes en la Ciudad Fallera, solo 19 se dedican a actividades relacionadas con las fallas. Una parte está cerrada y las otras se dedican a negocios que no tienen nada que ver con la fiesta.