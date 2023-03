Las Fallas son un gran impulso para la hostelería. Sin embargo, los bares y locales situados alrededor de la plaza del Ayuntamiento lamentan la situación que viven durante el mes de marzo.

Desde las doce del mediodía y hasta aproximadamente las tres, estos locales, ubicados en las calles paralelas a la plaza, se ven obligados a retirar las mesas y las sillas de las terrazas. Este hecho, según los propietarios de los establecimientos, provocan grandes pérdidas económicas.

El dueño de una pizzería situada en la calle d'en Llop, Andrea Gastalli, explica a Levante-EMV que "el tiempo de cierre ha aumentado este año, ya que antes se cerraba a partir de la una y se abría a las dos y media". En su caso, la situación ha ido acompañada de una reducción del personal. "Nuestra jornada empieza a las tres. Cuando abrimos, ya ha terminado la hora de la comida", lamenta.

Además, denuncia que el consistorio les prohíbe agolpar las mesas y las sillas en un lateral de la calle como ocurría anteriormente, por lo que tienen que guardar el material en el propio local. Sin embargo, en muchos casos, esta restricción reduce el espacio del propio local impidiendo el normal desarrollo del trabajo. Es el caso de un asador situado en la misma calle. "Estamos parados toda la mañana. No hay espacio, ya que las mesas y las sillas de la calle lo ocupan todo", lamenta Ana, una de las trabajadoras. "No hemos vendido nada porque la gente no puede entrar", denuncia.

Javier Cardona, propietario de una cervecería de la calle La Barcelonina, eleva 25.000 euros las pérdidas anuales durante las mascletades. "Nos están ahogando, no nos dejan trabajar. Desde las 11:45 h tenemos que cerrar nuestras terrazas", expone. En su caso, Cardona se opone a guardar las sillas y mesas dentro del local. "Si quieren, me pueden denunciar, pero no voy a guardarlo", concluye.