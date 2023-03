Si a cualquier hora de la tarde te acercas a este punto de la calle Jesús verás una cola kilométrica. «Hay veces que hay una hora y media de cola y la gente no protesta», comenta Jesús Manuel, la cara visible de este negocio, Churros Numerosos. Él y su mujer llevan más de 10 años vendiendo churros sin gluten, una idea que, sin duda, les ha salido bien.

Su kiosco siempre ha destacado por la innovación: «Vimos que había una demanda de churros de calidad. Comenzamos haciéndolos con aceite de oliva, luego también comenzamos a hacer promociones a familias numerosas, y terminamos haciéndolos sin gluten. Ahora vamos a incorporar una plataforma digital para que la gente pueda pedirlos desde casa». La docena está a siete euros. Los precios de las materias primas de esta clase de establecimientos han subido debido a la inflación y, sin embargo, la cola no cesa casi en toda la tarde.

"Vengo desde Cheste a cogerle churros a mi mujer"

Prácticamente toda la gente de la cola es celíaca o quiere tener algún detalle con algún conocido o conocida que lo es: «Vengo desde Cheste a cogerle churros a mi mujer, que es celíaca. Está con una felicidad de locura», comenta un cliente. Otra chica afirma que viene desde la Universidad a por churros sin gluten. Para otros, se trata de un momento especial: «Es la primera vez desde los 15 años, que me diagnosticaron la enfermedad, que voy a poder comer churros». Pero también hay personas que no están allí por ese motivo: «Yo no soy celíaca pero vengo siempre aquí porque están muy buenos. Además, dicen que sin gluten sienta todo mejor».

La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario. Las personas que la tienen no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. No se nace celíaco, si bien la predisposición genética al desarrollo de la enfermedad es muy marcada. La enfermedad se desarrolla en algún momento de la vida, una vez que se haya introducido el gluten en la alimentación de la persona. Entre un 1 y un 2% de la población española es celíaca. Parece poco, pero eso quiere decir que alrededor de 15.850 personas en València son celíacas. Y, en semanas como las de Fallas, sumando las cifras del turismo, pueden ser unas 34.480: más gente de la que vive en la ciudad de Xátiva.

Clientes desde Teruel

Es por eso por lo que la demanda no para. Muchos vienen desde pueblos de alrededor o barrios alejados, y Jesús Manuel cuenta que incluso hay un hombre que a veces viene desde Teruel. Los clientes aseguran no conocer ningún otro puesto así sin gluten. El dueño apunta que «No es que seamos los únicos en València, es que creo que somos el único puesto de churros y buñuelos sin gluten de toda España».