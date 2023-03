Mañana sábado, la Ruta llega a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, "gracias a la edición más completa de la historia del Festival Sonido de Valencia-Remember de Les Arts, que traerá a todos los DJ de la época de las principales salas de la Ruta con una sorprendente combinación de música, cultura, arte y gastronomía que los asistentes podrán disfrutar en un espacio cubierto, pero al aire libre". Fuentes de la organización de este evento destacan que la principal novedad de esta edición, "que pretende ser la más multitudinaria de todas las celebradas hasta la fecha", es la apertura del gran Museo del Remember, comisariado por Rubén Hernández, que contará con una extensa exposición de "flyers", cartelería y "merchandising" de las principales discotecas de La Ruta.

Esta edición presenta un cartel con más de 20 DJ´s y artistas sobre el escenario (A-Z orden) Alcapone (Heaven); Arturo Roger (A.C.T.V); Caco (Distrito 10); Coqui Selection (The Face, Woody, Alkimia y Apache); Edu Veneno (Espiral); Jesús Brisa (Espiral); Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva); Jose Conca (Chocolate); Javi & Rafa, los gemelos (Puzzle); Kike Jaen (N.O.D.); Luis Bonias (Barraca, Puzzle y Spook); Nacho Ortiz (The Face); Rodi (The Face); Salva Gómez (Evento); Spinete (Kum Manises); Rebeca Moss (Vocalista); Sergi Val (ProDj Cv); Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta); Víctor Perez (The Face y Homenaje a la Ruta) y Ximo 3d (Heaven). Todo ello presentado por Bartual.

Otra novedad serán los premios a la trayectoria que se otorgarán a profesionales, empresarios y promotores y discográficas que contribuyeron a crear lo que hoy en día conocemos como Sonido de Valencia. Los primeros premiados ya se conocen y son: Julio Andújar de A.C.T.V; Clemente Martínez (N.O.D.); Caco-Carlos Monsell (The Face); Carlos Simó (Barraca), Carlos Llobet (Distrito “10”), Contraseña Records (Sello Discográfico), Fran Lenaers (DJ de Spook Factory, A.C.T.V. y Megabeat) y Solis Bernardino (Discoteca Spook Factory).

Tardeo, noche y madrugada

En cuanto a la gastronomía, la organización ha preparado una zona de" food trucks" para que los asistentes puedan seguir disfrutando de todas las actuaciones sin necesidad de tener que salir del recinto. Además, se ofrecerá servicio de guardarropa.

Se podrá disfrutar de este Festival de Fallas desde las 16 horas hasta la madrugada (tardeo + noche sin pausa). Para llegar hasta el festival existen diversas opciones de transporte público, también habrá parking habilitado para los asistentes que vayan en coche.

"Se recomienda a los asistentes llevar sus entradas en el móvil, con la finalidad de evitar papeles, puesto que Sonido de Valencia - Remember de les Arts es un festival que apuesta por la sostenibilidad y la tecnología", añaden fuentes de la organización. También se podrán comprar las entradas en taquilla el mismo día del evento, hasta agotar existencias.

"Como obsequio, a los 500 primeros en entrar al festival, se les regalará un CD exclusivo con la mejor música que sonara en el festival", destacan los organizadores.

El evento está organizado por Fotur, PRO-DJ CV y Turisme Comunitat Valenciana en colaboración con Fundación SGAE, Consumo Moderado y la concejalía de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento de València.