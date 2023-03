Se fue apagando con el paso de los años. Cosa natural teniendo en cuenta que faltaba poco para que alcanzara el centenario. En los últimos días se había deteriorado su estado de salud pero, según aseguran sus allegados, ha muerto de forma indolora. «Como una velita. No ha hecho falta ni sedarla». Ayer, a los 98 años, casi 99, que iba a cumplir en mayo, se ha ido Paquita Pérez.

Las Fallas han perdido en la vida, que no en el recuerdo, no ya a una testigo, sino a una protagonista de la historia. Posiblemente, la decana de cuantas protagonizaron un hecho relevante en la historia de la fiesta. Paquita Pérez, está ungida como «la inventora de la Ofrenda». O, dicho de otra forma, quien tuvo, en un mes de marzo de 1942, una idea que consolidó lo que es, sin duda, el festejo más participativo e importante del programa de festejos de las Fallas.

Hace ahora seis años, Levante-EMV la llevó a la plaza de la Virgen, recién terminados los festejos de 2017, para reencontrarse con su gran obra: la imagen tridimensional de la patrona, nada más acabar las fiestas. Creyente convencida, tenía entonces 92 años y bastante lucidez, con el que construía su relato.

El cargo de fallera mayor de comisión llevaba poco tiempo en vigor, pero estaba en pleno desarrollo en plena posguerra. Era fallera mayor de San Vicente-Falangista Esteve, desde hace cuarenta años Periodista Azzati. «Me encontré con que tenía muchos ramos de flores. Pensé que tenerlos en casa no tenía mucho sentido. Desde que tomé la Primera Comunión tenía mucha devoción a la Virgen de los Desamparados. Así que planteé en la falla por qué no nos acercábamos a la Basílica y los llevábamos para dárselos a la Mare de Déu. Y nos fuimos todos allí. Me recogieron y desfilamos por San Vicente hasta la Basílica acompañados de la banda de música. Nos encontramos la puerta cerrada. Llamamos y el párroco de guardia nos abrió y le entregamos los ramos. Los fue poniendo en los lugares que le pareció más convenientes y nos marchamos con la satisfacción de lo que habíamos hecho».

Con algunos rituales producidos en esa misma época como añadido, lo cierto es que esa pequeña bola de nieve se convirtió en la avalancha que es ahora. Una de las mayores manifestaciones de emoción que se pueden encontrar en el calendario festivo occidental. Y empezó con unas flores en un tiempo «de mucha hambre. El traje fue alquilado y me lo pagué a costa de comer mal más de una vez»

Al cumplirse los 25 años de aquella primera Ofrenda volvió a vestirse y a desfilar. En el 50 aniversario la volvió a convocar y reconocer. Pero para cuando llegó el 75 aniversario, le habían perdido la pista, que precisamente recuperaron con el reportaje de Levante-EMV. En los años siguientes, la fallera mayor de turno acudía a la residencia a hacerle una visita. Este año querían repetir, pero ya por entonces les anunciaron que estaba más malita. De hecho, este año querían hacerle un reconocimiento especial. Sin embargo, la salud ya no se lo ha permitido y Paquita, que llevaba muchos años en una muy buena residencia, la Fortuny, ha acabado de apagarse.

Para la historia de la fiesta deja el legado de un festejo que llena de sentimiento a decenas de miles de personas. Y que empezó, hace ochenta años, con un ramo de Paquita.