Los ninots de falla siempre se han caracterizado por reflejar la belleza en todo su esplendor. Por eso, la mayoría de escenas recogen cuerpos normativos y esbeltos que intentan agradar a los visitantes que observan el monumento. Sin embargo, esta situación ha cambiado durante los últimos años.

Ahora las fallas ya no buscan ser solo una muestra de arte, sino que también pretenden concienciar a la sociedad. En otras palabras, ya no existen tabús. Los artistas falleros se han dado cuenta de que con sus manos pueden mostrar cuerpos distintos y, a su vez, basados en historias reales en las que puedan verse reflejadas.

Es el caso de la falla García Lorca-Olta. En ella, el artista Raúl Martínez, también conocido como Chuky, pretende dar visibilidad a las pacientes con cáncer de mama y mostrar los problemas que supone esta enfermedad. Cristina Gómez, que fue diagnosticada en 2019, se ha convertido en la protagonista de esta historia transformada en ninots. «No podría haber imaginado jamás que algún día hicieran una falla sobre la mastectomía», explica. El remate central muestra a Cristina desnuda y sin un pecho. «Cuando me lo quitaron, pensé que era una buena opción que una falla pudiese mostrar a una mujer con la cicatriz. Creo que es importante normalizar los cuerpos no normativos porque, tras un proceso como este, se experimentan muchos cambios. Por ello, decidí ponerme en contacto con Chuky», señala la protagonista. Él no dudó ni un segundo. Desde ese momento, se puso manos a la obra para trabajar en la falla, que lleva como lema «Pit». Además, la falla recoge otras escenas relacionadas con esta enfermedad. En este sentido, un pecho con un pañuelo será el encargado de mostrar el resto de ninots, a través de los cuales se tratan otros temas relacionados con el cáncer como el sexo, los costes económicos o las consecuencias laborales. «La gente solo se da cuenta de la quimioterapia o que te han quitado un pecho, pero no todo lo que hay detrás», explica Cristina, que tenía 30 años cuando recibió el diagnóstico. «Es triste, pero el cáncer no tiene edad. Por eso, la falla es una manera de homenajear a las mujeres que han pasado por una situación así, que lo están viviendo actualmente o que ya no están», lamenta.

Enfermedades raras

El cualquier caso, Chuky no ha sido el único artista que ha apostado por visibilizar una enfermedad. Víctor Navarro ha decidido materializar las enfermedades raras en la falla Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Para ello, ha contado con la activista y vecina de València Noah Higón. «Un amigo me comentó su caso, la empecé a seguir en redes sociales en 2020 y le comenté que me gustaría hacer una falla en la que fuese protagonista», explica Navarro. La joven todavía recuerda aquel momento. «Pensaba que me estaba tomando el pelo. No podía ser real. Pasó el tiempo y me volvió a escribir por Instagram para recordarme que el proyecto seguía en pie», indica la joven a Levante-EMV. Reconoce que fue muy emocionante no solo por ser la pieza principal, sino por dar visibilidad a las enfermedades raras.

Tras conocer la noticia, Noah decidió convertirse en fallera de esta comisión. «Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Se han convertido en mi familia», explica. La joven ha pasado gran parte del tiempo entre el taller y la comisión. «La figura es impresionante y me veo completamente reflejada. Por primera vez se ve un cuerpo con cicatrices», explica la protagonista, quien espera con ilusión el momento de la «plantà». «Sé que no voy a parar de llorar», reconoce.

Navarro también agradece el apoyo que ha recibido por parte de la comisión. «Tenía claro el proyecto, pero necesitaba que alguna falla me diera su apoyo porque no todas están dispuestas a llevarlos a cabo», explica Navarro.

Las otras figuras son, en palabras del artista, «abstractas» para que «todo el mundo se pueda ver reflejado independientemente de su condición sexual, edad...».

Navarro lleva años apostando por las fallas solidarias. «Es importante dar visibilidad y ser un altavoz porque, si no se conoce, parece que no existe», reivindica. En este sentido, Noah, quien refleja su día a día en redes sociales, añade que «es una manera de apoyar a las personas que se encuentran en una situación parecida, ya que las Fallas tienen un gran impacto a nivel mundial».