Los tronos de fallera mayor en las comisiones de València rozan el «pleno empleo». Son muy pocos los casales en los que falta una fallera mayor o una fallera mayor infantil. En el presente ejercicio, y tras la normalización de calendarios, censos y turnos, apenas han quedado vacantes.

Y el dato es contundente. De entre las 384 comisiones, tan sólo hay 16 que no tiene fallera mayor y 25 que no tienen fallera mayor infantil. Comparado con un año «normal», por ejemplo el de 2019, estas ausencias son la mitad que entonces, donde hubo 34 comisiones sin fallera mayor y 43 sin infantil.

Más aún, el número de comisiones que no tiene ninguno de los dos cargos en vigor son apenas diez. Y analizándolas, responden a un parámetro muy claro: comisiones con poco o muy poco censo, donde se hace a veces casi imposible encontrar alguna voluntaria. A lo que hay que añadir a la falla Arrancapins que, directamente, no reconoce el cargo.

Censos en la mano, tan sólo podría considerarse anormal que no las haya en Ctra.Escrivá-Coop. San Fernando, Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa o Carcagente-Compromiso de Caspe que, sin tener censos espectaculares, sí que tienen unas bases censales más aseadas, sin precariedad.

Las razón principal de que haya menos vacantes en general hay que buscarlas en la pandemia y en la paralización de la vida fallera.

Las comisiones tienen establecidos turnos para ocupar los cargos representativos. Que se hacen, además, con todo tipo de fórmulas, desde las elecciones con candidatura al consenso entre las interesadas. Algunas tienen establecidas las listas de espera con muchos años de perspectiva.

Con la suspensión de la fiesta, una de las medidas que se adoptó inmediatamente fue la de mantener en los cargos a las falleras mayores de 2020.

Salvo un par de casos, las que debían haber ostentado la representación de la comisión tuvieron garantizado que la tendrían en 2021.

En todo caso, lo que sucedió en aquel momento fue que se añadieron nuevas falleras, pocas, para ocupar vacantes. Son aquellas adultas o niñas que tenían reservada su plaza para 2021 en comisiones que, en 2020, no tenían fallera mayor.

Aparecen las «tripitidoras»

Pero las fallas de 2021 se hicieron de rogar y, de hecho, tras el aplazamiento de las mismas en marzo, empezaron a surgir las dudas. No había garantías de si se podrían celebrar y en qué condiciones. Y ahí es donde surgió la figura de las «tripitidoras»; es decir, aquellas a las que se garantizó continuar hasta 2022.

Comisiones que no tienen ni fallera mayor ni fallera mayor infantil Ctra.Escrivá-Coop. San Fernando

Pintor Domingo-Guillem de Castro

Quart-Túria

Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa

Carcagente-Compromiso de Caspe

Lepanto-Guillem de Castro

Plaza de Hondures

Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela

Burjassot-Carretera de Paterna

Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades



Finalmente, las fallas de septiembre se desarrollaron con cierta dignidad, pero para entonces, y con tan sólo seis meses por delante para las siguientes fiestas, pocas posibilidades había de materializar la sucesión: una fallera mayor precisa de todo un año para gestionarse el reinado, hacerse trajes, etcétera. Esto llevó, pues, a que los posibles turnos hayan sido arrastrados en muchos caos hasta dos años.

Cuatro años y medio con cargo

Estas demoras han generado situaciones tan curiosas como las de siete componentes de la corte de honor de Laura Mengó que fueron «tripitidoras» y que acabarán por estar vinculadas a cargos honoríficos durante cuatro años y medio: desde primavera de 2019, cuando fueron nombradas, a octubre de 2023, cuando serán sucedidas en los cargos de la ciudad.

Llama la atención, además, que esta ocupación ocurre también con las infantiles, donde es más fácil que las falleras previstas en 2021 y 2022 renunciaran porque «se les pasó la edad».

Un cargo que no pierde vigor

Esta ocupación masiva también pone en evidencia otra cuestión: el cargo de fallera mayor o fallera mayor infantil está en pleno vigor y sigue siendo atractivo para una parte de la sociedad valenciana: las familias que quieren ver a sus hijas recibiendo honores infantiles o ese gran segmento de jóvenes, sobre todo entre 22 y 30 años, que una vez se incorporan al mercado laboral se dan el gusto de pasar un año con actividad fallera.

No en vano, la tipología de las falleras mayores de las comisiones ha variado sustancialmente desde la llegada del Siglo XXI. Ya no se trata de una especie de «puesta de largo» con la que obsequian los progenitores a jóvenes entre 17 y 19 años, sino de una iniciativa de la propia fallera, que quiere sufragarse buena parte de los gastos. Solo con la reestabilización social de la fiesta.

Estas tendencias no se repiten con los presidentes infantiles, un cargo que no ostentarlo no es un drama. Se mueve en cifras similares a antes de la pandemia: en 2019 faltaron 108 presidentes y en esta ocasión, 109.