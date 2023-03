Los estudiantes Erasmus no solo se desplazan a otras ciudades para estudiar, sino también para empaparse de otras culturas. Sin embargo, no hay mejor manera de conocer el lugar y sus fiestas que formar parte de ellas. Por eso, un grupo de once alumnos de la Universidad Politécnica de València procedentes de otros países disfrutarán de las Fallas en primera persona gracias a la comisión Avinguda de Tarongers Universitat Politècnica Camí de Vera, que este año, además, cumple 25 años.

El grupo, formado por siete chicas y cuatro chicos, tendrá la oportunidad de participar en algunos actos falleros como la Ofrenda, la mascletà, la Plantà o la Cremà. Los estudiantes provienen de países como Estados Unidos, Uruguay, Italia, Noruega, Francia, Alemania, Irlanda, México y Grecia. Montserrat Sánchez, de México, nunca había oído hablar de las Fallas. Tras la propuesta, no se lo pensó dos veces. "Es impresionante la historia, los trajes...", señala. Sin embargo, todavía está acostumbrándose al peinado. "Parece que la cabeza pesa", señala. Explica que su familia se quedó sorprendida al explicárselo. Por eso, su padre ha decidido trasladarse a la ciudad para disfrutar junto a su hija. Cuatro chicos Este año, por primera vez los chicos también pueden formar parte de esta iniciativa que se puso en marcha en 2007 para vivir las Fallas desde dentro y convertirse en embajadores en sus países. Es el caso del noruego Karl Aslak Vengbo, de 21 años, no había estado nunca en las Fallas. Sin embargo, este año desfilará como fallero junto a la comisión. "La universidad nos envió correos para participar. Había leído sobre la fiesta, pero no sabía mucho", explica. Espera con ansia el momento de la Plantà, aunque también le apasionan los fuegos artificiales. El italiano Stefano Gasparri, de 24 años, sí que conocía la fiesta, ya que tiene amigos en la ciudad. "No había estado nunca y me parece increíble", señala. Reconoce que la comisión se ha volcado con ellos en todo momento y les ha acercado la fiesta para que se sientan como en casa. Es tal su emoción que espera poder repetir otro año. 27 Recepción en el Ayuntamiento Los estudiantes Erasmus han sido recibidos en el Ayuntamiento de València por las falleras mayores y sus cortes de honor. Durante unos minutos, han intercambiado experiencias culturales. También han estado presentes el alcalde de València, Joan Ribó; la concejala de Educación, Maite Ibáñez, y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana. "La recepción refleja el alcance global de la fiesta, ya que son embajadores del patrimonio", han Ribó e Ibáñez durante el acto. Posteriormente, han disfrutado de la mascletà a cargo de la pirotecnia Lluch. Programa Actualizado de las Fallas de València 2023 | Todos los festejos oficiales