Ampar Cabrera ha vuelto a alzarse con el premio extraordinario Bernat i Baldoví, con la explicación de "Politó Hamelin" de la falla Barraca Espadán. La poetisa ha sido nuevamente la gran triunfadora del concurso, puesto que se ha llevado seis de los premios extraordinarios de la sección general.
Este es el listado de premios:
Premio Extraordinario al mejor llibret en su conjunto: El Charco de Catarroja
1. CENTENAR DE LA PLOMA DE CATARROJA
2. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR
3. L’ALBUFERA DE CATARROJA
4. FRANCESC CLIMENT-URUGUAY-MARQUÉS DE BELLET
5. EL RABAL DE CATARROJA
6. REI EN JAUME I DE CATARROJA
Armando Serra a la mejor portada:
Dr. Serrano-Carlos Cervera, de José Luis Aguilar y Penélope Aguilar
Mejor portada infantil
Malvarrosa, de Raisa Fino
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SECCIÓ GENERAL
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Ext. Bernat i Baldoví. BARRACA - ESPADAN. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Maximilià Thous. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. DONÍS SALVADOR I CHÀFER
Ext. Almela i Vives. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Andrés Cabrelles. PLAÇA DEL PILAR. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
Ext. Peris Celda. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Esteve Victòria. GAYANO LLUCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Emili Panach (Milo). MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Emili Camps i Gallego. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Josep Melià Castelló. PLAÇA DEL NEGRET. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º. Bernat i Baldoví. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Maximilià Thous. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Almela i Vives. BOSSERIA - TROS ALT. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º. Andrés Cabrelles. SÉNECA - YECLA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Peris Celda. SUECA - LLITERAT AZORIN. DONÍS I XAVIER SALVADOR I CHÀFER
1º. Esteve Victoria. CERVANTES - PARE JOFRÉ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Emili Panach (Milo). PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
1º. Emili Camps i Gallego. 4º - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ. DONÍS SALVADOR I CHÀFER
1º. Josep Melià Castelló. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
2º. Bernat i Baldoví. AV. AUSIAS MARCH - NA ROVELLA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
2º. Maximilià Thous. LINTERNA - NA ROVELLA - AV. DE L'OEST. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
2º. Almela i Vives. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
2º. Andrés Cabrelles. ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR. DONÍS SALVADOR I CHÀFER
2º. Peris Celda. SAGUNT - BDA. SANT ANTONI - PARE URBÀ. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
2º. Esteve Victoria. CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
2º. Emili Panach (Milo). JOAN D'AGUILÓ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
2º. Emili Camps i Gallego. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
2º. Josep Melià Castelló. PLAÇA DE LA MORERIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
3º. Bernat i Baldoví. PINEDO - TRES CAMINS. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
3º. Maximilià Thous. RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
3º. Almela i Vives. BARRI BETERÓ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
3º. Andrés Cabrelles. SANCHIS BERGON - TÚRIA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
3º. Peris Celda. JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ. SITO SANCHIS
3º. Esteve Victoria. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
3º. Emili Panach (Milo). BARRI DE LA LLUM. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
3º. Emili Camps i Gallego. COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ - SANTANDER. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
3º. Josep Melià Castelló. PARE ALEGRE - E. NAVARRO - A. ARNAU I ADJ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
4º. Bernat i Baldoví. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS. NELO RIHUET
4º. Maximilià Thous. EN PLOM - GUILLEM DE CASTRO. NELO RIHUET
4º. Almela i Vives. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
4º. Andrés Cabrelles. SALAMANCA - COMTE D'ALTEA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
4º. Peris Celda. ARCHIDUC CARLES - CHIVA. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
4º. Esteve Victoria. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
4º. Emili Panach (Milo). REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
4º. Emili Camps i Gallego. ZAPADORS - VICENT LLEÓ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
4º. Josep Melià Castelló. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
5º. Bernat i Baldoví . CARRER ALACANT. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
5º. Maximilià Thous. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
5º. Almela i Vives. PIZARRO - CIRIL AMORÓS. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
5º. Andrés Cabrelles. ELS JOVENILS. ROSER LACRUZ I CAPLLIURE
5º. Peris Celda. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
5º. Esteve Victoria. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
5º. Emili Panach (Milo). TOMASOS - CARLES CERVERA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
5º. Emili Camps i Gallego. DR. MARAÑON DE MISLATA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
5º. Josep Melià Castelló. CARCAIXENT I ADJACENTS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
1º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º acc. Maximilià Thous. MERCAT DE RUSSAFA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
1º acc. Almela i Vives. CUBA - LLITERAT AZORIN. MANOLO VILAPLANA I LLUCH
1º acc. Andrés Cabrelles . JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
1º acc. Peris Celda . SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ. SITO SANCHIS
1º acc. Esteve Victoria . PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL. JOSEP NEBOT I TÉBAR
1º acc. Emili Panach (Milo) . EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
1º acc. Emili Camps i Gallego . MALVARROSA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º acc. Josep Melià Castelló. FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
2º acc. Bernat i Baldoví . CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
2º acc. Maximilià Thous. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
2º acc. Almela i Vives. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ. NELO RIHUET
2º acc. Andrés Cabrelles . PL. ALFONS EL MAGÀNIM - NAU - BONAIRE. NELO RIHUET
2º acc. Peris Celda . ALEMÀNIA - EL BACHILLER. NELO RIHUET
2º acc. Esteve Victoria . BISBE AMIGÓ - CONCA I ADJACENTS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
2º acc. Emili Panach (Milo) . CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN. NELO RIHUET
2º acc. Emili Camps i Gallego . FERROS - JOAN BTE. PERALES. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
2º acc. Josep Melià Castelló. CÍSCAR - BORRIANA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
3º acc. Bernat i Baldoví . VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ. NELO PINYOL
3º acc. Maximilià Thous. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO. SITO SANCHIS
3º acc. Almela i Vives. AV. VALLADOLIT - ING. VICENT PICHÓ. NELO RIHUET
3º acc. Andrés Cabrelles . ALBERICH - H. ROMEU - ONTINYENT. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
3º acc. Peris Celda . BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
3º acc. Esteve Victoria . PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
3º acc. Emili Panach (Milo) . BARRACA - COLUMBRETES. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
3º acc. Emili Camps i Gallego . EN SENDRA - PL. COLL. NELO RIHUET
3º acc. Josep Melià Castelló. NÀQUERA - LAURI VOLPI. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
4º acc. Bernat i Baldoví . REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
4º acc. Maximilià Thous . ESCULTOR GARCIA MAS - PORT DE SANTA MARIA. SITO SANCHIS
4º acc. Almela i Vives . GUILLEM SOROLLA - RECAREDO. JOSEP NEBOT I TÉBAR
4º acc. Andrés Cabrelles . EMILI BARÓ. SITO SANCHIS
4º acc. Peris Celda . CRA. MALILLA - INGENIER J. BENLLOCH - PARC CENTRAL. JOSEP ALBERT AYMEMIR I CASASÚS
4º acc. Esteve Victoria . LLUM CASANOVA - PARE ESPASA. NELO RIHUET
4º acc. Emili Panach (Milo) . PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
4º acc. Emili Camps i Gallego . PLAÇA DE SANT BULT. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
4º acc. Josep Melià Castelló. AV. DE LA PLATA - LA SENYERA. DANIEL ESTEVE I GINER
5º acc. Bernat i Baldoví . PERIS I VALERO - CUBA. NELO RIHUET
5º acc. Maximilià Thous. DR. GIL I MORTE - DR. VILA BARBERÀ. RICART VT. FOLGADO I BISBAL
5º acc. Almela i Vives. MENDIZÀBAL - BURJASSOT. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
5º acc. Andrés Cabrelles . BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG. ERNEST OLMOS I SABATER
5º acc. Peris Celda . CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
5º acc. Esteve Victoria . CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET. DANIEL ESTEVE I GINER
5º acc. Emili Panach (Milo) . CUBA - BUENOS AIRES. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
5º acc. Emili Camps i Gallego . BAILÉN - XÀTIVA - FERROVIÀRIA. SITO SANCHIS
5º acc. Josep Melià Castelló. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
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SECCIÓ NOVEL
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Ext. Josep Bea Izquierdo. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
1º. Josep Bea Izquierdo. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
2º. Josep Bea Izquierdo. ELS SERRANS. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
3º. Josep Bea Izquierdo. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
4º. Josep Bea Izquierdo. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
5º. Josep Bea Izquierdo. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
6º. Josep Bea Izquierdo. TRINITAT - ALBORAYA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
7º. Josep Bea Izquierdo. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA
8º. Josep Bea Izquierdo. L'ELIANA - CID. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
c. Josep Bea Izquierdo. PALLETER - ERUDIT ORELLANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA
10º. Josep Bea Izquierdo. AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER I REUS. ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA
11º. Josep Bea Izquierdo. DR. GARCIA BRUSTENGA - VT. BARRERA CAMBRA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA
12º. Josep Bea Izquierdo. PLAÇA VERGE DE LEPANT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
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SECCIÓ INFANTIL GENERAL
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Ext. Josefina Làzaro. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Pere Delmonte. SÉNECA - YECLA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Ext. Anfós Ramon. MALVARROSA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
Ext. Elena Casa i Llàcer. CERVANTES - PARE JOFRÉ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Josefina Làzaro. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Pere Delmonte. SALAMANCA - COMTE D'ALTEA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
1º. Anfós Ramon. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º. Elena Casa i Llàcer. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
2º. Josefina Làzaro. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
2º. Pere Delmonte. PLAÇA DEL NEGRET. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
2º. Anfós Ramon. STA. GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
2º. Elena Casa i Llàcer. LINTERNA - NA ROVELLA - AV. DE L'OEST. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
3º. Josefina Làzaro. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL. JOSEP NEBOT I TÉBAR
3º. Pere Delmonte. SUECA - LLITERAT AZORIN. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
3º. Anfós Ramon. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
3º. Elena Casa i Llàcer. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
4º. Josefina Làzaro. AV. REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
4º. Pere Delmonte. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
4º. Anfós Ramon. CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
4º. Elena Casa i Llàcer. CARRER ALACANT (4º DE POBLET). IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
5º. Josefina Làzaro. ANTONIO MOLLÉ - GREGORI GEA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
5º. Pere Delmonte. TOMASOS - CARLES CERVERA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
5º. Anfós Ramon. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III. NELO RIHUET
5º. Elena Casa i Llàcer. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
6º. Josefina Làzaro. ALBERICH - H. ROMEU - ONTINYENT. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
6º. Pere Delmonte. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN. NELO RIHUET
6º. Anfós Ramon. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS. NELO RIHUET
6º. Elena Casa i Llàcer. AV. VALLADOLIT - ING. VICENT PICHÓ. NELO RIHUET
7º. Josefina Làzaro. FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
7º. Pere Delmonte. NORT - ZAMENHOFF. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
7º. Anfós Ramon. PLAÇA DE SANT BULT. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
7º. Elena Casa i Llàcer. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
8º. Josefina Làzaro. PLAÇA DE L'ARBRE. DANIEL ESTEVE I GINER
8º. Pere Delmonte. PIZARRO - CIRIL AMORÓS. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
8º. Anfós Ramon. PLAÇA DE LA MORERIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
8º. Elena Casa i Llàcer. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
9º. Josefina Làzaro. EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
9º. Pere Delmonte. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO. JOSEP NEBOT I TÉBAR
9º. Anfós Ramon. GUILLEM DE CASTRO - TRIADOR - SANT PERE PASQUAL. JOSEP NEBOT I TÉBAR
9º. Elena Casa i Llàcer. ELS JOVENILS. ROSER LACRUZ I CAPLLIURE
10º. Josefina Làzaro. BARRI BETERÓ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
10º. Pere Delmonte. ARCHIDUC CARLES - CHIVA. NELO RIHUET
10º. Anfós Ramon. GAYANO LLUCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
10º. Elena Casa i Llàcer. JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
1º acc. Josefina Làzaro. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
1º acc. Pere Delmonte. PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
1º acc. Anfós Ramon. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
1º acc. Elena Casa i Llàcer. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
2º acc. Josefina Làzaro. VERGE DE LA FONT SANTA. DANIEL ESTEVE I GINER
2º acc. Pere Delmonte. JOAN D'AGUILÓ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
2º acc. Anfós Ramon. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
2º acc. Elena Casa i Llàcer. CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
3º acc. Josefina Làzaro. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ. NELO RIHUET
3º acc. Pere Delmonte. EN SENDRA - PL. COLL. NELO RIHUET
3º acc. Anfós Ramon. FERROS - JOAN BTE. PERALES. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
3º acc. Elena Casa i Llàcer. AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
4º acc. Josefina Làzaro. SAGUNT - BDA. SANT ANTONI - PARE URBÀ. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
4º acc. Pere Delmonte. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
4º acc. Anfós Ramon. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
4º acc. Elena Casa i Llàcer. MOLINELL - ALBORAYA. ERNEST OLMOS I SABATER
5º acc. Josefina Làzaro. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
5º acc. Pere Delmonte. MERCAT DE RUSSAFA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
5º acc. Anfós Ramon. PARE ALEGRE - E. NAVARRO - A. ARNAU. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
5º acc. Elena Casa i Llàcer. PL. ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE. NELO RIHUET
6º acc. Josefina Làzaro. ALEMÀNIA - EL BACHILLER. NELO RIHUET
6º acc. Pere Delmonte. PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
6º acc. Anfós Ramon. MESTRE AGUILAR - MATIES PERELLÓ - ELS CENTELLES. NELO RIHUET
6º acc. Elena Casa i Llàcer. SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA. DANIEL ESTEVE I GINER
7º acc. Josefina Làzaro. PERIS I VALERO - CUBA. NELO RIHUET
7º acc. Pere Delmonte. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL. EMI BENEYTO I MELIÀ
7º acc. Anfós Ramon. COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ - SANTANDER. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
7º acc. Elena Casa i Llàcer. CUBA - DÉNIA. Mª JESÚS COVES I TORRALBA
8º acc. Josefina Làzaro. CUBA - BUENOS AIRES. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
8º acc. Pere Delmonte. PALLETER - ERUDIT ORELLANA. Mª JESÚS COVES I TORRALBA
8º acc. Anfós Ramon. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
8º acc. Elena Casa i Llàcer. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL. DANIEL ESTEVE I GINER
9º acc. Josefina Làzaro. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
9º acc. Pere Delmonte. CHIVA - FRANCESC DE LLANO. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
9º acc. Anfós Ramon. ALTA - SANT TOMÀS. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
9º acc. Elena Casa i Llàcer. LO RAT PENAT. ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ
10º acc. Josefina Làzaro. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
10º acc. Pere Delmonte. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
10º acc. Anfós Ramon. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO. SITO SANCHIS
10º acc. Elena Casa i Llàcer. JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
11º acc. Josefina Làzaro. ZAPADORS - VICENT LLEÓ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
11º acc. Pere Delmonte. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ. ERNEST OLMOS I SABATER
11º acc. Anfós Ramon. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
11º acc. Elena Casa i Llàcer. CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
12º acc. Josefina Làzaro. MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS. DANIEL ESTEVE I GINER
12º acc. Pere Delmonte. NÀQUERA - LAURI VOLPI. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
12º acc. Anfós Ramon. TRINITAT - ALBORAYA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
12º acc. Elena Casa i Llàcer. PORTAL DE LA VALLDIGNA - SALINES. DANIEL ESTEVE I GINER
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SECCIÓ INFANTIL NOVEL.
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Ext. Raül Alapont. EMILI BARÓ. CÉSAR GONZÁLEZ PEIRÓ
1º. Raül Alapont. BOSSERIA - TROS ALT. CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
2º. Raül Alapont. BAILÉN - XÀTIVA - FERROVIÀRIA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
3º. Raül Alapont. ELS SERRANS. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
4º. Raül Alapont. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA
5º. Raül Alapont. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
6º. Raül Alapont. PLAÇA VERGE DE LEPANT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
7º. Raül Alapont. AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER I REUS. ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA
8º. Raül Alapont. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
9º. Raül Alapont. DR. GARCIA BRUSTENGA - VT. BARRERA CAMBRA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA
10º. Raül Alapont. L'ELIANA - CID. CARLES VICENT BORI I ESCURIET
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SECCIÓ REGNE
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Ext. Diputació València. EL CHARCO. CATARROJA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
1º. Diputació València. JAUME I. CATARROJA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
2º. Diputació València. EL CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
3º. Diputació València. COLÒNIA. ALDAIA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
4º. Diputació València. EL RABAL. CATARROJA. DONÍS SALVADOR I CHÀFER
5º. Diputació València. PLAÇA D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
6º. Diputació València. L'ALBUFERA. CATARROJA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
7º. Diputació València. BREÇOL DEL MOBLE. SEDAVÍ. CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
8º. Diputació València. SANT JAUME. ALFAFAR. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
9º. Diputació València. LA SALETTA. ALDAIA. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
10º. Diputació València. SANTA RITA. ALDAIA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
11º. Diputació València. COLINES DE SANT ANTONI - LOS AZAHARES. SANT ANTONI DE BENAIXEVE. RAMIRO GÓMEZ I GIMÉNEZ
12º. Diputació València. FARO MAR CULLERA. CULLERA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
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SECCIÓ INFANTIL REGNE
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Ext. Diputació València. JAUME I. CATARROJA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
1º. Diputació València. EL CHARCO. CATARROJA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
2º. Diputació València. L'ALBUFERA. CATARROJA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA
3º. Diputació València. EL CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
4º. Diputació València. EL RABAL. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER
5º. Diputació València. LA SALETTA. ALDAIA. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
6º. Diputació València. COLÒNIA. ALDAIA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ
7º. Diputació València. PLAÇA D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
8º. Diputació València. COLINES DE SANT ANTONI - LOS AZAHARES. SANT ANTONI DE BENAIXEVE. RAMIRO GÓMEZ I GIMÉNEZ
9º. Diputació València. SANTA RITA. ALDAIA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA