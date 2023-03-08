Ampar Cabrera ha vuelto a alzarse con el premio extraordinario Bernat i Baldoví, con la explicación de "Politó Hamelin" de la falla Barraca Espadán. La poetisa ha sido nuevamente la gran triunfadora del concurso, puesto que se ha llevado seis de los premios extraordinarios de la sección general. 

Este es el listado de premios:

Premio Extraordinario al mejor llibret en su conjunto: El Charco de Catarroja

1. CENTENAR DE LA PLOMA DE CATARROJA

2. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR

3. L’ALBUFERA DE CATARROJA

4. FRANCESC CLIMENT-URUGUAY-MARQUÉS DE BELLET

5. EL RABAL DE CATARROJA

6. REI EN JAUME I DE CATARROJA

Armando Serra a la mejor portada:

Dr. Serrano-Carlos Cervera, de José Luis Aguilar y Penélope Aguilar

Mejor portada infantil

Malvarrosa, de Raisa Fino

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SECCIÓ GENERAL

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Ext. Bernat i Baldoví. BARRACA - ESPADAN. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Maximilià Thous. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. DONÍS SALVADOR I CHÀFER

Ext. Almela i Vives. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Andrés Cabrelles. PLAÇA DEL PILAR. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

Ext. Peris Celda. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Esteve Victòria. GAYANO LLUCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Emili Panach (Milo). MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Emili Camps i Gallego. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Josep Melià Castelló. PLAÇA DEL NEGRET. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º. Bernat i Baldoví. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Maximilià Thous. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Almela i Vives. BOSSERIA - TROS ALT. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º. Andrés Cabrelles. SÉNECA - YECLA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Peris Celda. SUECA - LLITERAT AZORIN. DONÍS I XAVIER SALVADOR I CHÀFER

1º. Esteve Victoria. CERVANTES - PARE JOFRÉ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Emili Panach (Milo). PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

1º. Emili Camps i Gallego. 4º - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ. DONÍS SALVADOR I CHÀFER

1º. Josep Melià Castelló. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

2º. Bernat i Baldoví. AV. AUSIAS MARCH - NA ROVELLA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

2º. Maximilià Thous. LINTERNA - NA ROVELLA - AV. DE L'OEST. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

2º. Almela i Vives. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

2º. Andrés Cabrelles. ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR. DONÍS SALVADOR I CHÀFER

2º. Peris Celda. SAGUNT - BDA. SANT ANTONI - PARE URBÀ. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

2º. Esteve Victoria. CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

2º. Emili Panach (Milo). JOAN D'AGUILÓ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

2º. Emili Camps i Gallego. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

2º. Josep Melià Castelló. PLAÇA DE LA MORERIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

3º. Bernat i Baldoví. PINEDO - TRES CAMINS. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

3º. Maximilià Thous. RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

3º. Almela i Vives. BARRI BETERÓ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

3º. Andrés Cabrelles. SANCHIS BERGON - TÚRIA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

3º. Peris Celda. JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ. SITO SANCHIS

3º. Esteve Victoria. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

3º. Emili Panach (Milo). BARRI DE LA LLUM. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

3º. Emili Camps i Gallego. COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ - SANTANDER. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

3º. Josep Melià Castelló. PARE ALEGRE - E. NAVARRO - A. ARNAU I ADJ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

4º. Bernat i Baldoví. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS. NELO RIHUET

4º. Maximilià Thous. EN PLOM - GUILLEM DE CASTRO. NELO RIHUET

4º. Almela i Vives. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

4º. Andrés Cabrelles. SALAMANCA - COMTE D'ALTEA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

4º. Peris Celda. ARCHIDUC CARLES - CHIVA. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

4º. Esteve Victoria. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

4º. Emili Panach (Milo). REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

4º. Emili Camps i Gallego. ZAPADORS - VICENT LLEÓ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

4º. Josep Melià Castelló. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

5º. Bernat i Baldoví . CARRER ALACANT. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

5º. Maximilià Thous. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

5º. Almela i Vives. PIZARRO - CIRIL AMORÓS. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

5º. Andrés Cabrelles. ELS JOVENILS. ROSER LACRUZ I CAPLLIURE

5º. Peris Celda. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

5º. Esteve Victoria. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

5º. Emili Panach (Milo). TOMASOS - CARLES CERVERA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

5º. Emili Camps i Gallego. DR. MARAÑON DE MISLATA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

5º. Josep Melià Castelló. CARCAIXENT I ADJACENTS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

1º acc. Bernat i Baldoví . PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º acc. Maximilià Thous. MERCAT DE RUSSAFA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

1º acc. Almela i Vives. CUBA - LLITERAT AZORIN. MANOLO VILAPLANA I LLUCH

1º acc. Andrés Cabrelles . JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

1º acc. Peris Celda . SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ. SITO SANCHIS

1º acc. Esteve Victoria . PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL. JOSEP NEBOT I TÉBAR

1º acc. Emili Panach (Milo) . EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

1º acc. Emili Camps i Gallego . MALVARROSA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º acc. Josep Melià Castelló. FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

2º acc. Bernat i Baldoví . CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

2º acc. Maximilià Thous. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

2º acc. Almela i Vives. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ. NELO RIHUET

2º acc. Andrés Cabrelles . PL. ALFONS EL MAGÀNIM - NAU - BONAIRE. NELO RIHUET

2º acc. Peris Celda . ALEMÀNIA - EL BACHILLER. NELO RIHUET

2º acc. Esteve Victoria . BISBE AMIGÓ - CONCA I ADJACENTS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

2º acc. Emili Panach (Milo) . CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN. NELO RIHUET

2º acc. Emili Camps i Gallego . FERROS - JOAN BTE. PERALES. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

2º acc. Josep Melià Castelló. CÍSCAR - BORRIANA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

3º acc. Bernat i Baldoví . VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ. NELO PINYOL

3º acc. Maximilià Thous. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO. SITO SANCHIS

3º acc. Almela i Vives. AV. VALLADOLIT - ING. VICENT PICHÓ. NELO RIHUET

3º acc. Andrés Cabrelles . ALBERICH - H. ROMEU - ONTINYENT. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

3º acc. Peris Celda . BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

3º acc. Esteve Victoria . PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

3º acc. Emili Panach (Milo) . BARRACA - COLUMBRETES. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

3º acc. Emili Camps i Gallego . EN SENDRA - PL. COLL. NELO RIHUET

3º acc. Josep Melià Castelló. NÀQUERA - LAURI VOLPI. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

4º acc. Bernat i Baldoví . REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

4º acc. Maximilià Thous . ESCULTOR GARCIA MAS - PORT DE SANTA MARIA. SITO SANCHIS

4º acc. Almela i Vives . GUILLEM SOROLLA - RECAREDO. JOSEP NEBOT I TÉBAR

4º acc. Andrés Cabrelles . EMILI BARÓ. SITO SANCHIS

4º acc. Peris Celda . CRA. MALILLA - INGENIER J. BENLLOCH - PARC CENTRAL. JOSEP ALBERT AYMEMIR I CASASÚS

4º acc. Esteve Victoria . LLUM CASANOVA - PARE ESPASA. NELO RIHUET

4º acc. Emili Panach (Milo) . PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

4º acc. Emili Camps i Gallego . PLAÇA DE SANT BULT. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

4º acc. Josep Melià Castelló. AV. DE LA PLATA - LA SENYERA. DANIEL ESTEVE I GINER

5º acc. Bernat i Baldoví . PERIS I VALERO - CUBA. NELO RIHUET

5º acc. Maximilià Thous. DR. GIL I MORTE - DR. VILA BARBERÀ. RICART VT. FOLGADO I BISBAL

5º acc. Almela i Vives. MENDIZÀBAL - BURJASSOT. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

5º acc. Andrés Cabrelles . BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG. ERNEST OLMOS I SABATER

5º acc. Peris Celda . CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

5º acc. Esteve Victoria . CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET. DANIEL ESTEVE I GINER

5º acc. Emili Panach (Milo) . CUBA - BUENOS AIRES. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

5º acc. Emili Camps i Gallego . BAILÉN - XÀTIVA - FERROVIÀRIA. SITO SANCHIS

5º acc. Josep Melià Castelló. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

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SECCIÓ NOVEL

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Ext. Josep Bea Izquierdo. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

1º. Josep Bea Izquierdo. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

2º. Josep Bea Izquierdo. ELS SERRANS. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

3º. Josep Bea Izquierdo. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

4º. Josep Bea Izquierdo. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

5º. Josep Bea Izquierdo. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

6º. Josep Bea Izquierdo. TRINITAT - ALBORAYA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

7º. Josep Bea Izquierdo. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA

8º. Josep Bea Izquierdo. L'ELIANA - CID. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

c. Josep Bea Izquierdo. PALLETER - ERUDIT ORELLANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA

10º. Josep Bea Izquierdo. AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER I REUS. ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA

11º. Josep Bea Izquierdo. DR. GARCIA BRUSTENGA - VT. BARRERA CAMBRA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA

12º. Josep Bea Izquierdo. PLAÇA VERGE DE LEPANT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

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SECCIÓ INFANTIL GENERAL

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Ext. Josefina Làzaro. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Pere Delmonte. SÉNECA - YECLA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Ext. Anfós Ramon. MALVARROSA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

Ext. Elena Casa i Llàcer. CERVANTES - PARE JOFRÉ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Josefina Làzaro. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Pere Delmonte. SALAMANCA - COMTE D'ALTEA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

1º. Anfós Ramon. PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º. Elena Casa i Llàcer. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

2º. Josefina Làzaro. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

2º. Pere Delmonte. PLAÇA DEL NEGRET. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

2º. Anfós Ramon. STA. GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

2º. Elena Casa i Llàcer. LINTERNA - NA ROVELLA - AV. DE L'OEST. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

3º. Josefina Làzaro. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL. JOSEP NEBOT I TÉBAR

3º. Pere Delmonte. SUECA - LLITERAT AZORIN. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

3º. Anfós Ramon. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

3º. Elena Casa i Llàcer. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

4º. Josefina Làzaro. AV. REGNE DE VALÉNCIA - SANT VALER. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

4º. Pere Delmonte. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

4º. Anfós Ramon. CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

4º. Elena Casa i Llàcer. CARRER ALACANT (4º DE POBLET). IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

5º. Josefina Làzaro. ANTONIO MOLLÉ - GREGORI GEA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

5º. Pere Delmonte. TOMASOS - CARLES CERVERA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

5º. Anfós Ramon. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III. NELO RIHUET

5º. Elena Casa i Llàcer. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

6º. Josefina Làzaro. ALBERICH - H. ROMEU - ONTINYENT. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

6º. Pere Delmonte. CRA. SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN. NELO RIHUET

6º. Anfós Ramon. AV. PRIMAT REIG - VINARÓS. NELO RIHUET

6º. Elena Casa i Llàcer. AV. VALLADOLIT - ING. VICENT PICHÓ. NELO RIHUET

7º. Josefina Làzaro. FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

7º. Pere Delmonte. NORT - ZAMENHOFF. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

7º. Anfós Ramon. PLAÇA DE SANT BULT. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

7º. Elena Casa i Llàcer. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

8º. Josefina Làzaro. PLAÇA DE L'ARBRE. DANIEL ESTEVE I GINER

8º. Pere Delmonte. PIZARRO - CIRIL AMORÓS. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

8º. Anfós Ramon. PLAÇA DE LA MORERIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

8º. Elena Casa i Llàcer. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

9º. Josefina Làzaro. EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

9º. Pere Delmonte. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO. JOSEP NEBOT I TÉBAR

9º. Anfós Ramon. GUILLEM DE CASTRO - TRIADOR - SANT PERE PASQUAL. JOSEP NEBOT I TÉBAR

9º. Elena Casa i Llàcer. ELS JOVENILS. ROSER LACRUZ I CAPLLIURE

10º. Josefina Làzaro. BARRI BETERÓ. MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

10º. Pere Delmonte. ARCHIDUC CARLES - CHIVA. NELO RIHUET

10º. Anfós Ramon. GAYANO LLUCH. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

10º. Elena Casa i Llàcer. JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

1º acc. Josefina Làzaro. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

1º acc. Pere Delmonte. PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

1º acc. Anfós Ramon. TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

1º acc. Elena Casa i Llàcer. FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

2º acc. Josefina Làzaro. VERGE DE LA FONT SANTA. DANIEL ESTEVE I GINER

2º acc. Pere Delmonte. JOAN D'AGUILÓ. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

2º acc. Anfós Ramon. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

2º acc. Elena Casa i Llàcer. CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

3º acc. Josefina Làzaro. ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ. NELO RIHUET

3º acc. Pere Delmonte. EN SENDRA - PL. COLL. NELO RIHUET

3º acc. Anfós Ramon. FERROS - JOAN BTE. PERALES. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

3º acc. Elena Casa i Llàcer. AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

4º acc. Josefina Làzaro. SAGUNT - BDA. SANT ANTONI - PARE URBÀ. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

4º acc. Pere Delmonte. GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

4º acc. Anfós Ramon. LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ. RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

4º acc. Elena Casa i Llàcer. MOLINELL - ALBORAYA. ERNEST OLMOS I SABATER

5º acc. Josefina Làzaro. PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

5º acc. Pere Delmonte. MERCAT DE RUSSAFA. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

5º acc. Anfós Ramon. PARE ALEGRE - E. NAVARRO - A. ARNAU. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

5º acc. Elena Casa i Llàcer. PL. ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE. NELO RIHUET

6º acc. Josefina Làzaro. ALEMÀNIA - EL BACHILLER. NELO RIHUET

6º acc. Pere Delmonte. PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

6º acc. Anfós Ramon. MESTRE AGUILAR - MATIES PERELLÓ - ELS CENTELLES. NELO RIHUET

6º acc. Elena Casa i Llàcer. SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA. DANIEL ESTEVE I GINER

7º acc. Josefina Làzaro. PERIS I VALERO - CUBA. NELO RIHUET

7º acc. Pere Delmonte. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL. EMI BENEYTO I MELIÀ

7º acc. Anfós Ramon. COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ - SANTANDER. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

7º acc. Elena Casa i Llàcer. CUBA - DÉNIA. Mª JESÚS COVES I TORRALBA

8º acc. Josefina Làzaro. CUBA - BUENOS AIRES. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

8º acc. Pere Delmonte. PALLETER - ERUDIT ORELLANA. Mª JESÚS COVES I TORRALBA

8º acc. Anfós Ramon. BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

8º acc. Elena Casa i Llàcer. ESPARTERO - G.V. RAMON I CAJAL. DANIEL ESTEVE I GINER

9º acc. Josefina Làzaro. POETA LLORENTE - 4º DE POBLET. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

9º acc. Pere Delmonte. CHIVA - FRANCESC DE LLANO. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

9º acc. Anfós Ramon. ALTA - SANT TOMÀS. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

9º acc. Elena Casa i Llàcer. LO RAT PENAT. ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ

10º acc. Josefina Làzaro. DR. PESET ALEIXANDRE - EN GUILLEM FERRER. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

10º acc. Pere Delmonte. FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

10º acc. Anfós Ramon. DR. OLÓRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO. SITO SANCHIS

10º acc. Elena Casa i Llàcer. JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

11º acc. Josefina Làzaro. ZAPADORS - VICENT LLEÓ. RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

11º acc. Pere Delmonte. VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ. ERNEST OLMOS I SABATER

11º acc. Anfós Ramon. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO. ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

11º acc. Elena Casa i Llàcer. CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

12º acc. Josefina Làzaro. MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS. DANIEL ESTEVE I GINER

12º acc. Pere Delmonte. NÀQUERA - LAURI VOLPI. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

12º acc. Anfós Ramon. TRINITAT - ALBORAYA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

12º acc. Elena Casa i Llàcer. PORTAL DE LA VALLDIGNA - SALINES. DANIEL ESTEVE I GINER

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SECCIÓ INFANTIL NOVEL.

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Ext. Raül Alapont. EMILI BARÓ. CÉSAR GONZÁLEZ PEIRÓ

1º. Raül Alapont. BOSSERIA - TROS ALT. CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

2º. Raül Alapont. BAILÉN - XÀTIVA - FERROVIÀRIA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

3º. Raül Alapont. ELS SERRANS. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

4º. Raül Alapont. CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA

5º. Raül Alapont. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

6º. Raül Alapont. PLAÇA VERGE DE LEPANT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

7º. Raül Alapont. AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER I REUS. ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA

8º. Raül Alapont. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

9º. Raül Alapont. DR. GARCIA BRUSTENGA - VT. BARRERA CAMBRA. IMMACULADA SOTO I ORTEGA

10º. Raül Alapont. L'ELIANA - CID. CARLES VICENT BORI I ESCURIET

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SECCIÓ REGNE 

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Ext. Diputació València. EL CHARCO. CATARROJA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

1º. Diputació València. JAUME I. CATARROJA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

2º. Diputació València. EL CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

3º. Diputació València. COLÒNIA. ALDAIA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

4º. Diputació València. EL RABAL. CATARROJA. DONÍS SALVADOR I CHÀFER

5º. Diputació València. PLAÇA D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

6º. Diputació València. L'ALBUFERA. CATARROJA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

7º. Diputació València. BREÇOL DEL MOBLE. SEDAVÍ. CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

8º. Diputació València. SANT JAUME. ALFAFAR. ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

9º. Diputació València. LA SALETTA. ALDAIA. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

10º. Diputació València. SANTA RITA. ALDAIA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

11º. Diputació València. COLINES DE SANT ANTONI - LOS AZAHARES. SANT ANTONI DE BENAIXEVE. RAMIRO GÓMEZ I GIMÉNEZ

12º. Diputació València. FARO MAR CULLERA. CULLERA. JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

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SECCIÓ INFANTIL REGNE

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Ext. Diputació València. JAUME I. CATARROJA. AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

1º. Diputació València. EL CHARCO. CATARROJA. JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

2º. Diputació València. L'ALBUFERA. CATARROJA. DONÍS MARTIN I ALBIZUA

3º. Diputació València. EL CENTENAR DE LA PLOMA. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

4º. Diputació València. EL RABAL. CATARROJA. XAVIER SALVADOR I CHÀFER

5º. Diputació València. LA SALETTA. ALDAIA. IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

6º. Diputació València. COLÒNIA. ALDAIA. JOAN VICENT CHENOLL I GONZÁLEZ

7º. Diputació València. PLAÇA D'EUROPA I VOLTANTS. ALDAIA. JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

8º. Diputació València. COLINES DE SANT ANTONI - LOS AZAHARES. SANT ANTONI DE BENAIXEVE. RAMIRO GÓMEZ I GIMÉNEZ

9º. Diputació València. SANTA RITA. ALDAIA. MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA