La Falla Periodista Gil Sumbiela - Azucena dedica su monumento 2023 a la depresión. El monumento grande de esta falla -sita en el barrio de Benicalap (València)- trata este año el tema de la salud mental, bajo el lema ‘Tocat… pero no afonat’. El artista fallero Fer Marzo da visibilidad a este problema de salud pública, al que en ocasiones no se le presta la suficiente atención. Asimismo, el próximo jueves 16 de marzo Rosa Bayarri, presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, acudirá a visitar la Falla una vez plantada. Del mismo modo, está previsto que alrededor de la falla se coloquen unos carteles a modo de reivindicaciones y mensajes positivos relacionados con la salud mental.

Guión, por Marta Marzo

Bajo el guión firmado por Marta Marzo, la Falla de este año de Periodista Gil Sumbiela - Azucena pretende poner en valor lo siguiente:

"Hoy en día las personas luchamos en silencio mil batallas. Batallas que generación tras generación se han visto menospreciadas y minimizadas. Batallas demasiado duras, que a veces no podemos enfrentar solos. Cada vez se cuida más la salud mental, pero aún nos quedan muchas cosas que hacer al respecto. Porque las personas no siempre están preparadas para asimilar la realidad. hay veces que la tristeza nos envuelve. Incluso tiene forma de tiburón y parece que esté pegando vueltas a nuestro alrededor, esperando su oportunidad para comernos. Lo peor es que no siempre podemos entenderla y, poco a poco se apodera de nosotros. Esa tristeza puede tener muchas razones, como, por ejemplo, un desamor. No es fácil aceptar que una relación se ha roto, por el motivo que sea, y volver a acostumbrarnos a estar a solas. Romper cualquier relación es muy doloroso. Tampoco es fácil intentar alejar esa tristeza a la vez que tienes que aceptar un cambio nocivo en tu cuerpo. Las enfermedades siempre llegan en momentos malos y se clavan a nuestros bolsillos para hacernos más difícil avanzar. La situación laboral no ayuda en toda esta realidad, y sé que muchas veces nos encontramos cerrados en trabajos que nos consumen y que nos hurtan el tiempo para poder pasarlo en las personas que más queremos. La sociedad nos ha anudado tanto al ámbito laboral que, incluso despedirnos de él, nos hace un mundo. Muchas personas se encuentran perdidas con su jubilación y dejan de encontrarle sentido en la vida. Todos las despedidas son difíciles, pero nada lo es tanto como el tener que despedirnos de las personas que más apreciamos. Es cierto que nadie vive eternamente, pero también es verdad que nunca estamos del todo preparados para ese momento. Nadie. Ni la persona que se va, ni las que se quedan. No es fácil navegar en todas esas aguas, como piratas esquivando el peligro del mar. Pero una cosa está clara: que tenemos que continuar luchado. Porque podemos estar tocados... pero nunca nos podemos hundir".