Si tenías pensado viajar desde tu municipio hasta València en Cercanías para ver la mascletà, recorrer la ciudad viendo fallas y comiendo buñuelos a lomos de tu bicicleta, o simplemente desplazarte a tu lugar de trabajo pedaleando como cualquier día del año alerta con esto.

Según ha informado Cercanías Valencia, dependiente de Renfe, entre el 11 y el 19 de marzo queda totalmente prohibido acceder a los trenes con bicicletas, patinetes o perros, excepto los guía, durante todo el horario de servicio.

▶ Desde el día 1️⃣1️⃣ hasta el 1️⃣ 9️⃣ de marzo no está permitido:



🚫 Bicicletas 🚲



🚫 Patinetes 🛴



🚫Perros, excepto perros guía🦮 pic.twitter.com/KrMicrLSsT — Cercanías València (@CercaniasVLC) 7 de marzo de 2023

La compañía no ha detallado los motivos de la prohibición, pero su medida ha desatado las quejas de los usuarios, y no solo se los que tenían intención de viajar en bici o patinete por ocio sino también de los trabajadores. “Sabéis la de gente q vamos en tren + patín / bici x q no podemos usar coche ?? Y más ahora en fallas , con todas las calles cortadas. Poned mas vagones en cada servicio”, denuncia un usuario. “Nos obligáis a coger coche en fallas para que las personas que durante todo el año no usan el transporte público, no tengan que hacerlo. Gestión patética, sentido de responsabilidad- ninguno”, lamenta otra.

El anuncio de Renfe también ha hecho reaccionar a Compromís, que ha preguntado en las Corts Valencianes y en el Congreso por la prohibición de Renfe, al tiempo que pide reforzar el servicio con más frecuencias o convoyes que permitan su traslado. Según denuncian la diputada Belén Bachero y el senador Carles Mulet, “la medida abarca todas las horas, ya sean punta, o no, lo que puede dejar tirados a estudiantes, y a otros usuarios que combinan el tren con la movilidad a pedales para sus desplazamientos, sin permitir alternativas como la habilitación de determinados trenes o vagones para aparcar las bicis”, han lamentado. Para Mulet “Renfe atenta contra la estrategia de impulso de la bicicleta del MITMA”.