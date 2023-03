El artista Sergio Amar se ha sumado a la lista de profesionales que, al menos momentáneamente, abandonan la alta competición. En este caso se trata de un especialista en la Sección Especial Infantil, en la que llevaba compitiendo desde hace 16 años consecutivos de los 18 que lleva en la profesión.

El propio artista lo ha explicado en "las circunstancias, la experiencia y la edad" que "hace que te vayas replantando que es el momento de parar".

Se trata, simple y llanamente, de una necesidad de pausar la actividad en la alta competición. Y se une, de esta manera, al goteo de artistas que han optado por retirarse de la alta competición. Pero en esta ocasión, a contraestilo, se trata de un artista infantil, que no tiene tantas servidumbres de taller. Su marcha se une, recientemente, a la de Iván Tortajada. En ambos casos, desarrollando trabajos alternativos con los que pueden mantener su estructura.

"Empecé con mucha mucha ilusión y ganas en la falla Blasco Ibanez- Maestro Ripoll , fue alucinante la experiencia y desde aquel entonces ya han pasado 18 años. Que han pasado muy rápido, con muchas experiencias, trabajando para muchas comisiones de las que siempre me he llevado gente muy especial. Este trabajo para mi es vocacional y la ilusión siempre ha ganado a las vicisitudes, al final de una forma u otra hemos salido adelante". Pero en este particular adiós, "no sé si será para siempre, así que este año con el estómago encogido y todo el dolor de mi corazón abandonó la Sección Especial".

Rozó el primer premio en 2015

Amar tiene que plantar este año en Maestro Gozalbo-Conde Altea, una de las comisiones más competitivas en la especialidad, con el proyecto "Blau". Durante estos años también ha plantado en la máxima categoría en comisiones como Archiduque Carlos-Xiva, l'Antiga de Campanar, Cuba-Literato Azorín o Gayano Lluch. Precisamente en ésta rozó el primer premo en 2015, cuando obtuvo el segundo premio.

Para los fans del artista, lo único que cabe esperar es que sea una parada momentánea en la máxima categoría, como la que hizo, por ejemplo, José Gallego en 2010, 2015 y 2016.

Con todo, no deja de ser alarmante que la máxima categoría, especialmente en grandes, haya visto cómo algunos de sus protagonistas, y por diferentes circunstancias, hayan optado por retirarse de la misma sin dejar de hacer fallas. El caso anunciado de Carlos Carsí para 2024 se une a los de artistas de talla como Paco Giner, Javier Álvarez-Sala, Alejandro Santaeulalia o Vicente Llácer, entre otros.