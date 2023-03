Todo el mundo tiene que visitar, al menos una vez en la vida, València en Fallas. Si eres uno de los afortunados que va a vivir en sus propias carnes la mayor fiesta valenciana este año, es imprescindible que conozcas cierta información que te ayudará a disfrutar al máximo de esta tradición.

Son muchas las personas que están enamoradas de las Fallas, pero durante estos días la capital valenciana se abarrota de gente y cientos de sus calles se cortan al tráfico por la 'plantà' de monumentos y carpas de las comisiones falleras. Precisamente por eso, a continuación puedes consultar todo lo que debes saber si vienes de visita.

Programa con todas las 'mascletaes'

Las 'mascletaes' y castillos de fuegos artificiales han vuelto a las calles de València, y el calendario pirotécnico de las Fallas 2023 viene cargado de pólvora. En total se dispararán 26 mascletaes en la Falla del Ayuntamiento. Por el momento, aquí puedes consultar todas las que faltan por disparar y la empresa pirotécnica encargada de hacerlo cada día.

Los mejores lugares para ver los castillos

Durante nada más y nada menos que 36 años los castillos de las Fallas de València se han disparado en la Alameda. No obstante, este año los fuegos artificiales se lanzarán desde otro emplazamiento del Jardín del Turia: la zona del Palau de les Arts Reina Sofía. Consulta los mejores sitios para ver los disparos de este año.

Programación de las Fallas 2023

Lo cierto es que, en mayor o menor medida, hay actos falleros durante todo el año. No obstante, es a partir de marzo cuando comienzan las mascletaes diarias y el mayor número de actos se concentran del 15 al 19 de marzo. Es durante esas jornadas cuando se programan las actividades más importantes, como por ejemplo la ofrenda y la cremà. Si pinchas aquí puedes acceder a toda la programación de esos días:

Horario de la Ofrenda de las Fallas 2023

Uno de los actos más emotivos de las fallas es la Ofrenda a la Mare de Déu, en la que participan miles y miles de falleras y falleros de toda Valencia. Las lágrimas por la emoción brotan de sus ojos cada año cuando pasan por debajo de la Virgen de los Desamparados para dejarle el ramo de flores. Consulta aquí los horarios de paso de cada sector este año.

Cómo llegar a todas y cada una de las fallas de Sección Especial

A partir del día 15 de marzo ya se podrán visitar todas las fallas, también las que más protagonismo ganan durante esos días, las de Sección Especial. Para acudir hasta ellas durante esos días en los que la mayoría de las calles están cortadas por la plantà de todos los monumentos falleros y también por los casales, el transporte público es, sin duda, la mejor opción. Aquí se explica dónde están y como llegar a todas y cada una de las Fallas de sección Especial de València en metro o autobús.

Dónde aparcar gratis durante las fallas en València

Durante las fallas gran parte de las calles de València permanecen cortadas tanto por la plantà de los monumentos falleros, como por la instalación de las carpas de las diferentes comisiones falleras. Teniendo en cuenta esto, en Levante-EMV hemos elaborado una información en la que explicamos dónde se puede aparcar durante las fiestas en la ciudad, y totalmente gratis.

Variaciones del transporte público en Fallas

Pese a que es cierto que se puede aparcar gratis en algunos puntos de la ciudad, la mejor opción para moverse en fallas continúa siendo el transporte público. Por este motivo, el Ayuntamiento de València ha ampliado el horario del metro durante esos días. De esta forma, Metrovalencia ofrecerá servicio las 24 horas durante las Fallas 2023. Esto se traduce en que desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de marzo, ambos días incluidos, habrá servicio de metro y tranvía durante todo el día.

Por su parte, el itinerario de muchas de las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) sufrirá modificaciones durante las fiestas por las calles que permanecerán cortadas. Consulta aquí todas las variaciones de los recorridos de los autobuses de la empresa de transporte público.

Calles cortadas al tráfico

Durante las fallas cientos de calles quedarán cortadas al tráfico por la plantà tanto de los monumentos falleros como de las carpas de las diferentes comisiones. Circular en coche no es, por tanto, buena idea. No obstante, aquí podrás consultar todas las calles que permanecerán cortadas para conocer por dónde podrás y por dónde no circular con tu propio vehículo por la capital del Turia.

Los mejores sitios para tomar chocolate con churros

Si hay algo que no puede faltar durante las fallas es un delicioso chocolate con churros. Multitud de puestos móviles que ofrecen este tentempié fallero, pero aquí se concretan cinco sitios en los que el chocolate con churros está especialmente bueno.

Dónde comer los mejores buñuelos en Fallas

Los buñuelos son todavía más típicos que los churros, y por eso los puestos de buñuelos que inundan las calles de la ciudad. Y es que qué mejor manera de disfrutar de un día de Fallas que con estos tradicionales dulces de calabaza. Aquí descubrirás dónde comer los buñuelos más deliciosos.

Dónde comprar petardos en València

¿Qué sería de las fallas sin pólvora? Cada fallero lleva dentro un pirotécnico, y por eso a lo largo de la provincia hay repartidas multitud de tiendas que venden petardos. Aquí encontrarás la lista con todas las tiendas de petardos de Valencia para cargar con todos los que quieras.

