El alcalde de València, Joan Ribó, acompañado de la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, y otros miembros del equipo de gobierno, han participado este viernes en el acto de presentación del cupón de la ONCE dedicado a las Fallas 2023. Y, un año más, el alcalde ha agradecido a la organización: “esta edición especial del cupón es, además, una invitación para visitar la ciudad y conocer las Fallas de cerca. Una iniciativa que merece, sin lugar a dudas, el agradecimiento de todas las personas que amamos a València y a su fiesta grande”.

Ribó ha señalado que la presentación del cupón de Fallas de la ONCE es “una cita ya imprescindible del mes de marzo que nos ofrece un espacio para hablar de inclusión y de respeto y, por supuesto, un escenario muy adecuado para reivindicar un mundo sin barreras”. De hecho, Ribó ha destacado que, precisamente “de aprecio y de sentimientos positivos va nuestra Falla Municipal este año: una alegoría de las cosas que valen la pena, en la que está muy presente la ONCE con una entrañable escena en la que un perro guía describe a su usuaria, una mujer ciega, el paisaje del que, gracias al relato del animal, los dos disfrutan”. De hecho, estos ninots son la imagen del cupón especial emitido por la ONCE, “que nos recuerdan la importancia de facilitar la autonomía personal y la integración de las personas con diversidad funcional, y pone en valor su lucha diaria para superar retos y barreras arquitectónicas y sociales”, en palabras del alcalde.

También ha intervenido en la presentación, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, quien ha destacado “el trabajo de ilusión” que lleva a cabo la ONCE cada día.

Una ciudad más accesible

Durante su intervención en el acto de presentación del cupón especial, Joan Ribó ha destacado “las numerosas iniciativas que hemos impulsado en València para hacer la ciudad más accesible en todos los ámbitos, especialmente en cuanto a la movilidad urbana”. El alcalde se ha referido a la reciente renovación de la aplicación (app) de la EMT para facilitar a las personas con discapacidad visual grave su movilidad en bus, y los trabajos en marcha para que los carriles-bici dispongan de un diseño accesible y seguro para todas las personas, y para ampliar el número de semáforos sonoros que se activan con mando a distancia.

El delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, que ha ejercido como conductor del acto, ha señalado la importancia de las medidas de inclusión impulsadas por el Ayuntamiento, y ha propuesto dedicar una vía pública de la ciudad al valor de la inclusión que, ha coincidido con el alcalde, “es también una parte muy importante de la sostenibilidad”.

Ribó ha concluido, manifestando su satisfacción por “poder trabajar codo a codo con la ONCE para generar trabajo, educación, integración e igualdad”. “El futuro de nuestra ciudad –ha defendido- pasa por el consenso con agentes de la sociedad civil que colaboran, cooperan y participan con las administraciones para amplificar su voz y crear sinergias que nos ayuden a avanzar y a hacer del mundo un lugar más habitable, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades”.

El acto ha contado, además, con la participación de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Más, así como el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Enrique Llin; el delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel; el director de Comuincación del grupo social ONCE, Antonio Mayor, así como las falleras mayores, Laura Mengó y Paula Nieto, con sus cortes de honor, y los artistas autores de la falla grande municipal, Marina Puche y Manolo García Lleonart.