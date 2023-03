Vuelven los conciertos de fallas a La Alameda después de 27 años

Parece que fue ayer pero ya han pasado 27 años desde que en 1996 se celebró la última edición de los conciertos de Fallas en la Alameda con un formato similar y tan multitudinario como el que se va a repetir hoy y mañana. En 1997, ya no se celebraron en la céntrica avenida de la ciudad y fueron desplazados al Bulevar Sur, donde como recuerda el secretario general de Fotur Juanjo Carbonell, la Asociación de Discotecas de València (Aediva), montó entonces hasta 14 paradores falleros que reunieron entre 80.000 y 100.000 personas. Cada uno de estos paradores contaba con escenario, música y barras, y era organizado por las principales cadenas de radios de la época, además de por las propias discotecas. Fue el gobierno municipal del PP liderado por Rita Barberá el que decidió eliminar los conciertos en la Alameda, que ya en marzo de 1997 no se celebraron en esa ubicación.

Estos eventos musicales de La Alameda, tradicionalmente eran organizados por las emisoras de radio. En la década de los 90, los pilotaba Los 40 Principales (del grupo de la SER) ,y posteriormente, Cadena 100 (de la COPE). Estas empresas radiofónicas se encargaban de todo el montaje y la producción de los conciertos. Las razones para dejar de celebrar los conciertos en La Alameda, a finales de los 90, hay que buscarlas en los problemas que ocasionaban al tráfico rodado en esta céntrica avenida, y en las peleas, la suciedad y el incivismo que se producía en la zona en las noches de concierto. Todo ello, unido a las quejas de los vecinos, acabaron por dar al traste con aquellos conciertos en aquel formato que hoy y mañana se recupera casi 30 años después.

En 1996, tal como recoge el diario Levante-EMV del domingo 17 de marzo, la noche fallera bullía. En la Alameda, organizaban las actuaciones los 40 Principales y el IVAJ. En esa semana fallera actuaron la mítica Bonnie Tyler, Camela y los Cool Jerks, por citar algunos artistas. En la Avenida de Aragón, montaba la Cadena 100, con el Shown de la Jungla de José Antonio Abellán. Más adelante, en el aparcamiento del viejo Mestalla, se instaló Ràdio l'Horta, La 93.3, con música cañera y Bakalao. Por su parte, La 97.7 se desplazó a la zona del Palau de la Música donde apostó por la salsa con Mayito Valdés y La Familia, y al día siguiente, el grupo Tennessee. Con todo, la decisión de anular los conciertos en La Alameda no gustó a muchos valencianos como quedó demostrado en marzo de 1997 cuando se vieron carteles de protesta en la "mascletà".

Bandas y artistas de gran caché

Lo cierto es que durante la primera parte de la década de los 90, València recibió a bandas y artistas de renombre internacional. Por ejemplo, fue histórica la actuación de los New Kids On The Block, en 1994, tras ser perseguidos por decenas de fans por toda la ciudad. Además de Alejandro Sanz, Texas y Gun -en una velada irrepetible en 1990-, Seal, Black, The Communards, Paulina Rubio o Miguel Bosé, todos ellos de la mano de Los 40 Principales.