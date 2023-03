Una racha de viento fue la culpable del desvío de la carcasa que ayer hirió a cerca de veinte personas durante la mascletà. Todas ella sufrieron quemaduras en las extremidades inferiores y ya han sido dadas de alta. El inspector de bomberos de València, Tomás Asensio, ha señalado a Levante-EMV que se trata de un accidente aislado, ya que, en sus palabras, "es muy difícil que una carcasa entera caiga a 30 metros de distancia sin explotar". Ha añadido: "El perímetro de seguridad en la plaza es el adecuado. Normalmente la carcasa explota en el aire, pero el viento jugó una mala pasada". Desde bomberos ponen en valor las medidas de seguridad establecidas. "Si pensáramos en todos los peligros, no podría haber nadie en la plaza porque puede ocurrir cualquier cosa", señala Asensio.

A dos metros de la jaula en la que se realiza la mascletà, se ubica una estación meteorológica que mide las rachas de viento. Además, el equipo de bomberos también controla las posibles adversidades meteorológicas de manera manual a través de un anemómetro. El viento durante la mascletà no puede superar los 36 km/h. En caso contrario, la pirotecnia debe suspender la parte aérea. "Hay un control constante. Además, si notamos que hay más viento, lo volvemos a medir minutos antes del disparo para ver si se puede realizar", explica Asensio.

El viento durante la mascletà no puede superar los 36 km/h

"Las medidas son extremas"

El responsable de la pirotecnia Tomás, José Antonio Gregorio, también ha puesto en valor las medidas llevadas a cabo por los distintos organismos para garantizar la seguridad de los presentes. "Las medidas son extremas, se cumple toda la normativa", señala. La jornada de hoy ha estado marcada por el viento. "Preparamos la mascletà sin pensar en que haya alguna adversidad meteorológica. Sin embargo, los bomberos controlan las rachas y nos marcan las directrices según la situación. Por suerte, la plaza está rodeada de edificios y, por lo tanto, las rachas no son tan fuertes", reconoce. En este sentido, el equipo pirotécnico se encarga de modificar la composición.

Gafas y gorro para evitar daños en los ojos

Las rachas de viento también pueden provocar daños en los ojos durante la mascletà. Por eso, Cruz Roja recomiendo el uso de gafas y gorro para evitar daños en la vista. "Atendemos a muchas personas que han sufrido el impacto de polvo o un trozo de pirotecnia en el ojo o en la cara", indica la enfermera Lidia Valero. Además, la profesional recomienda que "la gente no se frote el ojo porque no sabemos qué puede haber y, por lo tanto, la lesión puede ser muy desagradable. Esto significa que se pueden fastidiar las Fallas o tener que llevar un parche".

El equipo de Cruz Roja atiende muchos de estos casos en la propia plaza. "Les localizamos en qué lugar exacto del ojo está y lo intentamos sacar sin manipular mucho el ojo para evitar lesiones", concluye.