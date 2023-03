"Yo llego reventada y ella sigue bailando"

Detrás de una gran fallera mayor siempre hay una gran madre dispuesta a todo, ya sea malo o bueno. Desde la sombra, la acompaña en todo momento para que disfrute de su reinado con las mínimas preocupaciones posibles. «Evidentemente no todo es un cuento de hadas. Hay momentos duros, pero es un año irrepetible», reconoce Rosa Hernández, madre de la fallera mayor de València, Laura Mengó.

Desde su nombramiento, Rosa no se ha separado de su hija en ningún momento. A primera hora de la mañana, se encarga de despertarla y prepararle un buen desayuno para recargar fuerzas, ya que las jornadas son largas y agotadoras. «Si fuera por ella, comería algo rápido y se iría. Me toca ir detrás para que se alimente bien y, así, poder hacer frente a todos los actos», indica Rosa.

Durante este año, no solo ha cambiado por completo la vida de Laura, sino la de toda su familia. «He pasado de vivir un poco para mí a vivir para ella desde que se levanta hasta que llega por las noches», recalca su madre. Por eso, Rosa aprovecha cualquier momento libre para poder descansar. En sus palabras, cada acto lo viven «con mucha intensidad, alegría y responsabilidad».

Por su parte, el padre de Laura, Rafa Mengó, quien además es presidente de la falla l’Antiga de Campanar y de la Federación de Fallas de la Sección Especial, también acompaña a su hija siempre que puede. «Mis agendas las ha roto por completo. Nos gusta ir con ella a todos los actos, verla y disfrutar. Desde su nombramiento no hemos parado», afirma. Sin embargo, recalca que el cansancio merece la pena. «Es una vorágine que, por suerte, nos ha tocado vivir. Es un gran premio que nos ha regalado València», indica con una sonrisa.

«Hay una parte que no se ve»

Tanto Rosa como Rafa recalcan que «Laura no se entera de muchas cosas que hay detrás de cada acto». «Hay una parte que no se ve y que conlleva mucho trabajo. La gente solo ve a Laura cuando desfila, pero no ve todo lo que hay detrás, ya que hay una gran preparación», explica el padre de la máxima representante. En este sentido, Xelo Salavert, actual pareja de Rafa, añade que «desde el pasado mes de octubre la vida es totalmente diferente. Sabemos cuando salimos de casa, pero no cuando regresamos». Tal es el cansancio que Rafa y Xelo toman vitaminas para poder acudir a todo.

La familia de Laura agradece el apoyo incondicional de la corte de honor. «El día del nombramiento le pedí que no dejase de ser ella y que hiciese piña con el resto. Son trece amigas que lo pasan de maravilla en cada acto. Ese es el mejor regalo», reconoce Rafa, mientras que Rosa recalca que «Laura está muy feliz porque se siente muy acompañada». Por ello, todas ellas se han ganado el cariño de la gente. «Laura siempre ha sido así. El reinado no va a cambiar su forma de ser», explica Rosa.

No obstante, no todo ha sido fácil durante estos meses. «Estaba muy nerviosa durante la Crida, pero para mí fue impresionante aquel momento», explica su madre.

El deporte, imprescindible

«Laura tiene mucha fortaleza, es valiente y generosa». Rosa solo tiene palabras positivas hacia su hija. «Hace la vida muy fácil. Nunca ve problemas ni se queja por nada», indica. Añade: «El deporte ha hecho que sea una chica muy disciplinada».

Paula Nieto, fallera mayor infantil de València, también ha trasladado los valores del deporte a su reinado. «Paula ha viajado sola por Europa desde los siete años. La disciplina y la responsabilidad son muy importantes en el deporte. Esto ha hecho que sepa comportarse durante horas en cada acto. Estos valores también van muy ligados a los de una fallera mayor infantil», señala Raquel Medina, madre de Paula. Raquel es orientadora educativa en la Conselleria de Educación, aunque ahora disfruta de una excedencia. «Estamos volcados al 100%», aclara.

«El 80% somos las familias»

La felicidad de Paula se transmite en cada acto. En palabras de Raquel, «desprende energía. Es pura emoción». La vitalidad es una de sus mayores cualidades. «Yo llego reventada a casa tras los actos y ella continúa bailando con las enaguas y los pololos. Cada acto la hace hiperactivarse», indica, No obstante, reconoce que «cuando cae, cae rendida». «Estamos hechos polvo, pero con gusto», recalca. No obstante, Paula «siempre quiere más». «Pide más actos. Es una niña de casal. Le gustaría cenar y vivir más la noche, pero es difícil por la agenda que tiene», expone.

Raquel reconoce el trabajo de las doce familias que acompañan a las representantes infantiles. «El 80% del trabajo es de las familias. Es muy importante nuestra labor y los valores inculcados», señala.

«En casa solo es Paula»

Por ello, Raquel destaca la importancia de la educación para poder representar a València de la mejor manera posible. «Si tengo que reñirla, lo hago. En casa, le recuerdo que ahí no es la fallera mayor infantil de València, sino Paula y debe cumplir unas normas», explica. Su madre se encarga de que «mantenga los pies en la tierra». En sus palabras, «el cargo tiene un principio y un fin. Este es su momento, pero ella volverá a su comisión y volverá a ser solo Paula».

Para Raquel la gratitud también es fundamental. «Debe ser agradecida. Es fallera mayor infantil gracias a los valencianos. Es un regalo que le ha hecho València», explica. El reinado también supone un gran esfuerzo económico, emocional y físico que «se recompensa con su sonrisa».