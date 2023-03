Setenta años del primer reinado en la plaza del Pilar

Ser fallera mayor con 14 años sería impensable en la actualidad. Sin embargo, no hace mucho era una edad más que aceptada para convertirse en la máxima representante de cualquier comisión de la ciudad. María Dolores Martí, más conocida por su entorno como Mari Lola, no solo hizo historia en la plaza del Pilar por ser una de las mujeres más jóvenes en ostentar este cargo. Su hito fue doble, ya que, además, fue la primera fallera mayor de la comisión tras su fundación hace 70 años.

La plaza del Pilar tiene una larga historia detrás. Aunque la primera comisión fallera se constituyó en 1953, la prensa ya recogía como mínimo una falla plantada en 1865. Sus inicios no fueron nada sencillos. A pesar de que no se entiende la sección de Especial sin esta falla, hubo unos años en los que el Pilar ocupó otras categorías. Mari Lola es de las pocas personas que vivió aquellos tiempos.

«Hacía muchos años que no había una falla en esta zona. Se juntaron unas ocho personas y ahí empezó la aventura que hoy sigue todavía más viva», indica Mari Lola.

Sus padres tenían un horno en la misma calle Maldonado. Semanas después, y tras constituirse la comisión, se convirtió en un «casal improvisado» en el que se reunían los miembros de la comisión, se ensayaba para las presentaciones, se vendía lotería… En aquel momento, Mari Lola desconocía todo lo que giraba en torno al mundo fallero. No obstante, su padre no se lo pensó dos veces y le propuso que representase a la falla en el año de su fundación. «Nunca les he podido agradecer suficientemente que me dieran aquella oportunidad», recalca con una gran sonrisa. En este sentido, añade: «Solo tenía un traje, un aderezo y unos zapatos. La mantilla me la tuvieron que dejar». Sin embargo, para ella era más que suficiente. Setenta años después, todavía conserva aquel aderezo y las peinetas.

A pesar del paso del tiempo, recuerda con añoranza la mayoría de los actos celebrados durante aquel año: la presentación en el teatro Casa de los Obreros, el día de la plantà de la falla «Talla per on vullgues», del artista Abelardo Guillot, o la ofrenda. «Aquel año todos los actos fueron muy emotivos, sobre todo para mí que nunca había vivido las Fallas desde dentro. Nos vestíamos siempre que la ocasión lo requería», explica. Reconoce que era una falla «muy sencilla», que costó 17.000 pesetas (alrededor de 102 euros), estaba en la sección segunda (la falla no subió a la máxima categoría hasta 1959) y no obtuvo ningún premio. «Para mí era mi falla y mi gente. Daba igual como fuera porque era mía y no podía dejar de mirarla», expone. La comisión estaba formada por 24 hombres, de los cuales solo queda su hermano con 88 años, y 21 mujeres.

Tradición familiar

La tradición fallera siempre ha estado presente en su familia. Sus hermanos y su padre la acompañaron durante su reinado. En la propia comisión conoció a su pareja. Después fue el turno de sus cuatro hijos. Sin embargo, Mari Lola se casó en los años 60, se marchó a otro barrio y se desvinculó. «Cuando te casabas, ya no podías ser fallera. Acompañabas a tu marido, pero eras la mujer de… Nuestro sitio estaba en casa y ellos eran los que disfrutaban», reivindica. Reconoce que «afortunadamente» los tiempos han cambiado. «Se ha tardado mucho en conseguir que la mujer participara en la fiesta. Antes era un adorno más de la falla, pero ahora tiene voz», reconoce.

Pero Mari Lola no ha dejado nunca de ir al casal. Explica: «Somos amigos del Pilar, por lo que siempre que puedo, vengo». Además, desfiló en la Ofrenda del 25º y el 50º aniversario, actos que recuerda como «muy emotivos».

Su pasión por la falla se observa en su mirada. Ella es historia viva de la comisión. «He visto todas las fallas. Todas me han gustado, pero me quedó marcada la del 25º aniversario y la de 1957», explica. Cada mes de marzo, su hijo le acompaña en coche a ver todas las fallas. Para ella, el día de la entrega de premios es uno de los más emocionantes. «Cuando nos dan uno malo, me duele», indica.

Resalta la labor de la comisión para «llegar donde estamos». «Se ha demostrado, sobre todo en pandemia, que los falleros siempre resurgen», concluye.

Mari Lola observa el libro en el que se recogen algunos de los momentos más importantes de su reinado.