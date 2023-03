Almirante Cadarso-Conde Altea se ha acostumbrado a ganar el «ninot indultat» en los últimos tiempos y 2023 no iba a ser menos. La escena «Dia de Pasqua a l’Albufera», del artista fallero Enric Ginestar, ha logrado el premio en la modalidad infantil y se salvará del fuego en la noche de la «cremà». Ginestar ha logrado este máximo galardón por tercera vez en cuatro años ya que en 2021 ya obtuvo el mismo entorchado con «Batalla de flors», a partir de un diseño de Miguel Santaulalia; y en 2020, también alcanzó la gloria con "Ofrena".

Este año, el ninot infantil de la comisión de Pla del Remei-Gran Vía (con 8.140 apoyos) ha conseguido tres mil votos más que la segunda clasificada, el ninot de Reina-Paz, obra de Ceballos y Sanabria que sumó 5.536. En tercer lugar, quedó Duque de Gaeta-Pobla de Farnals con 3.777 sufragios.

Un día en l'Albufera con paella y travesía en barca

El conjunto ganador representa como indica su nombre un día de Pascua en l’Albufera protagonizado por hasta 5 falleros y 3 falleras, que disfrutan de una apetitosa paella y una travesía en barca, acompañados de su mascota. La escena se completa con un fondo que evoca a una casona de campo, donde se han pintado dos barracas, además de un naranjo y tres patos, que complementan la barca y la parte inferior dedicada al parque natural.

Te puede interesar: Fallas de Valencia El segundo y tercer premio del Ninot Indultat Infantil 2023

Toda la falla de Almirante Cadarso tenía confianza en poder ganar pero la mayor sorpresa ha sido la gran diferencia de votos. La Fallera Mayor Infantil Celia Dolz rompió a llorar cuando el presidente de Junta Central Fallera Carlos Galiana dió a conocer el resultado de la votación popular. «Estoy tan emocionada -decía-, no me lo podía creer, el ninot de la Reina es muy bonito, el nuestro también, pero sobre todo no me esperaba ganar por 3.000 votos de diferencia». El presidente infantil Antonio Doménech añadía que los visitantes de la Exposición del Ninot les han otorgado «una diferencia muy grande».

La Fallera Mayor Carla Olmos, por último, se mostró «incrédula» porque este año «había un nivelazo». «Lo veía muy difícil pero es un honor contar con un artista como Enric Ginestar, estamos muy orgullosos, y desde luego, hay que destacar el trabajazo que ha realizado todo el taller», concluyó.