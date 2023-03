El concejal de Agenda Digital y de Cultura Festiva a partir del 20 de marzo, Pere Fuset, se ha presentado definitivamente como candidato en las elecciones municipales mediante el programa que tratará de pormover en el caso de que Compromís continúe siendo el titular de la delegación.

Entre los elementos más llamatidos de su particular decálogo figura la puesta en marcha de un programa para conseguir la Transición Ecológica y, con ella, "descarbonización total" de la fiesta con el objetivo, "cúmplase o no los plazos que pretendemos" de que, en 2030, se consiga una fiesta plenamente neutra. Tanto mediante el fomento de iniciativas sociales como por "un debate sereno y un estudio verdaderamente serio" de las posibilidades de acabar con los materiales actuales "sin perder las posibilidades". Dicho de otra manera, más allá de las célbres fallas de cartón, "estudiar sobre todo la cuestión del corcho ecológico".

Depués de tes años en la reserva, hasta que arreglaba su situación judicial, el edil ha vuelto con las pilas cargadas seguramente tratando de demostrar que la apuesta política de Compromís con Cultura Festiva sigue viva y que no están dispuestos a cederla al PSPV.

También se ha referido a la mayor participación de los falleros en la toma de determinadas decisiones importantes de la fiesta, más allá de la asamblea de presidentes. Una idea que no es nueva para el edil. "No se trata de menoscabar la capacidad de la asamblea de presidentes, sino de que haya más base en la toma de grandes decisiones. Quie no quiere decir, ni mucho menos, que sea todos los meses", poniendo como ejemplo "cuando hubo con una consulta general se decidió sobre el cambio o no de las fechas de lla fiesta".

Se refirió a los mercadillos "para priorizar la venta de productos locales". Dicho de otra forma, "más alimentos locales y menos, no sé, camisetas del Che Guevara", así como estudiar la posibilidad de que sean los comercios del barrio los que saquen sus negocios a la calle "y no alguien que viene de fuera"

Y sobre los artistas falleros, "crear una mesa de trabajo para estudiar sus propuestas ante el concurso de fallas y las subvenciones". Es decir, apeló a "la participación constante en mesas de trabajo".

No podía pasar de largo las cuestiones con los cargos representativos. Así, abogó por "la equiparación de los cargos representativos masculinos y femeninos en el caso de los infantiles". Sin establecer más pautas "porque, al final, cualquier decisión debe ser fruto del consenso. En este caso eludió la cuestión del "fallero mayor" porque "no es un tema que, ahora mismo, esté en el debate. Pero el de los infantiles si. Y creo que es pertinente porque además, los propios infantiles lo han reclamado. Es una realidads social en los casales". En todos los casos, de cualquier modo, reiteró que "estamos hablando todo de propuestas a analizar en mesas. A tomarlo con tiempo y perfilar decisiones"

También se refirió a la figura de las falleras mayores de València en dos sentidos: "cambiar sustancialmente el concepto de elección para evitar las situaciones traumáticas que se viven todos los años" y "conseguir, pero de verdad, que fallera mayor de València pueda serlo cualquiera, independientemente de sus posibilidades económicas", sea a base de aumentar las ayudas para los gastos que genera el cargo.