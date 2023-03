La historia de Eugenio, vecino de València, podría ser la de cualquier persona que acude a la mascletà a primera hora de la mañana para elegir el mejor sitio en el que presenciar el disparo. Este joven llega a la plaza a las nueve de la mañana para encontrar un hueco cerca del balcón del Ayuntamiento de València.

Su presencia todos los días ha comportado que Eugenio no solo conozca a los asistentes que se encuentran alrededor de él, sino que ha llegado a establecer un vínculo de amistad con muchos de ellos. "He pedido vacaciones en el trabajo porque me encantan las Fallas. Solo los que viven la fiesta, saben qué supone para los valencianos", explica Eugenio.

Junto a él se encuentra su amigo Sergio rodeado de otros amigos. "Eugenio viene y nos guarda el sitio. Luego llegamos nosotros con nuestras sillas y nos colocamos", explica Sergio. En este sentido, Eugenio indica que "no le importa estar tanto tiempo allí porque escuchar y ver la mascletà merece la pena".

Eugenio ha establecido amistades con gente de distintas edades. Entre ellos, se encuentran la pareja Xaro y Jesús, que rondan los 70 años. "Nos conocemos desde hace doce años. Eugenio siempre está aquí. Por eso, cuando acudimos, lo buscamos", explica la pareja, quien reconoce que "la plaza se convierte durante estos días en un punto de encuentro".

El joven vecino de València acude todos los días al mismo lugar y a la misma hora. "El 19 me tocará madrugar más. Llegaré a las ocho de la mañana, pero no me importa", concluye con una gran sonrisa.