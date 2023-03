La semana de Fallas está llena de actos emotivos, algunos de ellos improvisados. Eso le ocurrió a la componente de la corte de honor infantil, Beatriz Simón, ayer al conocer a uno de sus ídolos minutos después de la mascletà.

El fútbol despierta pasiones. Así lo demostró Beatriz al encontrarse con el jugador del Valencia CF, Edinson Cavani. La pequeña no pudo contener las lágrimas al verlo cerca, por lo que el jugador no dudó en abrazarla. "Es mi jugador preferido y me ha dado un abrazo", reconocía emocionada tras el encuentro.

El equipo, que acudió a la mascletá junto al entrenador y el cuerpo técnico, no dudó en compartir el momento en sus redes sociales.