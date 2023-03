La comisión de Reina-Paz-San Vicente va a recibir infinidad de proposiciones para que se le ceda el "ninot" de la Virgen de los Desamparados que ha presentado a la Exposición del Ninot. Pero la comisión no tomará una decisión de su destino hasta que no lo decida la junta de la falla. La comisión considera, en principio, que atenderá alguna de las peticiones que le van a llegar, aunque todo parece indicar que su destino será el Museo Mariano, puesto que no ya los Seguidores de la Virgen la han solicitado.

También la propia Basílica lo hizo cuando se enteraron de que llevaban esa figura a primeros de febrero a la Exposición. El presidente Luis Gómez ha asegurado en ese sentido que "tomaremos la decision en su momento al final de las fiestas. Como estamos todos, se les convocará el 18 o 19". 15 "Las Fallas son para quemarlas" Lo que sí que tienen claro es que el resto de falla se quemará íntegramente, salvo los dos indultos que decidan las falleras mayores. La carroza de la corona y los personajes que la acompañaron serán pasto de las llamas. La comisión no se ha planteado caer en la tentación del indulto completo. "Es una falla y las fallas son para quemarlas". La figura mariana se salvará por su calidad artística y porque la comisión también considera que el hecho de que vaya a parar a un museo permanente es una puesta en valor de la propia comisión. Aunque todo dependerá de la decisión de la junta general.