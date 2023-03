La finalización de la hora de la plantà ha traído consigo una tanda de denuncias por incumplimiento de contratos, que se comunicarán a la Junta Central Fallera. Sin embargo, la más notable es la protagonizada por un artista conocido y contrastado como es José Francisco Gómez Fonseca, sobre el que van a ir apareciendo denuncias.

La más grave de momento es la de San Juan Bosco-Duque de Mandas, que ha tenido que recurrir a la solidaridad de falleros y comisiones vecinas para poder plantar lo más parecido a una falla, tanto en la grande como en la infantil. En este caso, la comisión ha puesto incluso notas de agradecimiento a las fallas vecinas, además de un cartel con la expresión "Con los niños no se juega"

En la noche de la "plantà" se vieron también grandes deficiencias en Pelayo-Matemático Marzal y ya por la mañana ha sido Alcácer-Yátova quien le ha acusado de que "después de muchas mentiras, cambios de planes y demás estratagemas para tenernos engañados, a decidido a estas horas no haber plantado, y ya no solo eso, sino no dar señales ni disculpas ni absolutamente nada".

Lo curioso en este caso es que no se trata de un artista no agremiado o de dudosa reputación, sino un taller de conocida experiencia, tanto en València como en Alicante, de donde son originarios.Incluso el año pasado, por ejemplo, ganó el primer premio para la comisión de Pelayo.