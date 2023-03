La ciudad de València se llena durante estos días de turistas y visitantes que no quieren perderse las Fallas. En previsión a este aumento, los servicios sanitarios han incrementado su plantilla para poder atender cualquier evento.

En este sentido, Cruz Roja ha recibido a quince personas voluntarias procedentes de otras ciudades, que trabajarán durante las "mascletades", los castillos de fuegos artificiales, la Ofrenda o la Cremà. Proceden de Zaragoza, Almería, Castellón, Madrid, Navarra, San Sebastián, Sevilla, Salamanca y Barcelona.

Algunos voluntarios ya habían estado en València en otras ocasiones, pero otros no conocen la ciudad ni su fiesta más característica. Es el caso del sevillano Jonas Cristóbal, técnico de emergencias sanitarias, quien empezó de voluntario en 2012. "Nunca había estado aquí. Compañeros de otras ciudades me habían hablado de las Fallas y creí que era una buena oportunidad", explica.

El voluntario ha solicitado vacaciones en el trabajo para poder estar en la ciudad hasta el próximo 19 de marzo, ayudar y conocer la fiesta en profundidad. "Nunca he estado en la mascletà. No sé si aguantaré", señala a Levante-EMV. Tras la mascletà, el grupo de voluntarios visita algunas de las fallas de la ciudad.

Adrián Luzón, de Zaragoza, ya había estado como voluntario en la ciudad el año pasado. "Me gustó mucho porque es otro ambiente de trabajo y conoces a otros compañeros y formas de trabajar", explica. Para él, la mascletà es uno de los actos más destacados de la fiesta. "La pirotecnia de València no se escucha en otros lugares. Me encanta cuando tiembla el piso", señala.