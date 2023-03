La noche de la Plantà fue uno de los días más duros para los falleros y falleras de la comisión Alcácer-Yátova. La demarcación no iba a tener falla, ya que el artista les "había dejado tirados".

La fallera mayor de la comisión, Patricia Segura, recordaba con lágrimas en los ojos cómo fue el momento en que se enteró de la noticia. "El sábado prefallas empecé a preguntar porque no había ningún ninot en la demarcación. Me dijeron lo que había pasado. No querían contármelo para que no me llevara ninguna decepción", señalaba.

No era la única falla que había sufrido este incidente. "Parece que nos enseñó el mismo boceto a varias comisiones", indicaba Segura. Para ella, la falla es uno de los elementos más importantes de la fiesta, sobre todo durante el año de su reinado. "Mis padres fueron fundadores de la falla. Como toda fallera mayor, quería ver mi falla plantada, pero vi que no iba a tener nada".

Esperanza hasta el último momento

Durante toda la semana, la comisión todavía tenía la esperanza de que el artista les entregara el proyecto. "Nos decían que el artista no nos podía dejar tirados, que llegaría tarde, pero llegaría". Añadía: "Hicimos noche en la calle. Estuvimos durmiendo encima del escenario para ver si llegaba el artista con la falla". Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la desilusión era más evidente en la comisión. Se habían quedado sin falla. "Cuando fui a recoger el ninot de la exposición sabía que era lo único que iba a tener".

Solidaridad fallera

Pero es evidente que los falleros son de otra pasta y son capaces de renacer ante cualquier adversidad. Tras enterarse del suceso, una gran cantidad de comisiones decidieron entregarle un ninot para que pudieran tener su propia falla. Entre estas, se encuentran Barri la Llum, Vicente Castell Maiques, Virgen de la Fuensanta, Doctor Berenguer Ferrer, Quart Extramuros Velázquez, Josep Bayarri Los Isidros, las fallasas del Sector Olivereta, que se repartieron entre ellas y otra falla afectada, Santa Cruz de Tenerife, Llombai, Luis Lamarca Velázquez, Mercado Castilla, Virgen de la Cabeza - José Mª Martes Lerma o Archiduque-Carlos Chiva, entre otros.

La desilusión dio paso a la alegría. La fallera mayor de la comisión recibió durante la tarde de ayer a las diferentes comisiones que no habían dudado en ayudar. Falleros y falleras llegaban a la demarcación junto a sus bandas de música para alegrar a los presentes en uno de los momentos más duros y entregar sus ninots.

Además, las falleras mayores de años anteriores de Alcácer-Yátova también les entregaron sus ninots. "Ha sido lo más gratificante porque voy a poder quemar mi falla el 19 de marzo. Es el mayor premio", señalaba Patricia muy emocionada.