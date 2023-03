El avance de la tecnología es imparable... Hasta incluso en un acto tan emotivo y anclado en la tradición como la Ofrenda a la Virgen. Que las falleras y falleros cargan con sus teléfonos móviles durante todo el recorrido para capturar cada minuto y cada segundo del mismo es algo de sobra conocido. La ofrenda es uno de los pilares para quienes respiran espíritu fallero y recoger cada instante de su participación en el desfile hasta llegar a los pies de la patrona se convierte en un recuerdo impagable.

Sin embargo, este año las imágenes captadas entre los participantes en el primer día de la ofrenda a la virgen han dejado nuevas formas de introducir el uso del teléfono móvil en la ofrenda floral: hacer facetime o videoconferencia para que alguien al otro lado de la pantalla se sienta como uno más en el desfile. Algo así tuvo que idear la fallera que recoge este artículo y que desde el momento en el que ha entrado en la Plaza de la Virgen ha optado por usar su teléfono a modo de cámara de realidad aumentada para que su interlocutora pudiera sentirse una fallera más desfilando ante la patrona.

Lo curioso es que no se trata de una videoconferencia al uso entre las dos no... porque ninguna de las dos se ve mutuamente... sino de un emisión en directo en primera persona para, quizá, acercar el fervor a la virgen a alguien que este año no ha podido ofrendar.