El artista David Sánchez Llongo no podía dejar de mirar el banderín que acreditaba a la falla Exposición-Micer Mascó como la mejor falla de València. Su cara reflejaba una mezcla de cansancio y alegría, como ocurría entre el resto de falleros y falleras de la comisión. Algunos de ellos estaban sin voz, pero describían que «era un momento único que nunca se había vivido en la comisión».

La noche había sido larga. No era para menos. Por primera vez, y tras 40 años en la sección Especial, se alzaban con el máximo galardón de las Fallas gracias a la obra «Kromatica». «Estoy en una nube. Sigo asimilándolo. Hasta que no pasen unos días, no me lo creeré», indicaba Llongo. Habían dormido poco, pero la celebración se iba a alargar hasta el próximo 19 de marzo, momento en que la falla se convertirá en cenizas, aunque permanecerá en el corazón de Exposición.

Tras la victoria, el artista ha decidido tomarse un descanso para recargar pilas y, así, pasar estos días con el resto de falleros. Llongo debutó en la sección Especial en 2019 de la mano de Exposición. Con 30 años, ha grabado su nombre en lo más alto de las Fallas. Sin embargo, no quiere que esto quede en una anécdota. «Ahora hay más presión para el año que viene. Hemos creado unas expectativas para 2024 y hay que cumplirlas», reconocía.

«Aprendimos de nuestros errores»

El camino para alzarse con el oro no ha sido nada fácil. «El año pasado no fue un año bueno. Quisimos hacer más falla y que fuera más grande, pero no lo conseguimos», explica Llongo. Sin embargo, en sus palabras, «aprendimos de los errores y hemos conseguido este bombón de falla».

El equipo de Llongo está formado actualmente por quince personas. Fue difícil hacerse un hueco entre el gremio de artistas falleros en sus inicios. Tenía solo 16 años cuando empezó a hacer fallas. En otras palabras, era menor de edad, por lo que sus padres tuvieron que emanciparle para que pudiera firmar las fallas con su nombre. Pero lo tenía claro: esta era su pasión. Ese mismo año firmó dos fallas infantiles de manera autodidacta.

La situación no terminó de convencer al Gremio de Artistas Falleros. «Fue una situación extraña y muy difícil. Tenía que ir demostrando mis capacidades y hasta dónde era capaz de llegar para hacerme un hueco», recuerda. El pasado 2019 el nombre de Llongo llegó a Arabia, ya que construyó seis monumentos de estética fallera para una feria de espectáculos en Yedda.

Tras su trayectoria, Llongo no solo se ha ganado el respeto del gremio, sino que su nombre forma parte de la historia de las Fallas. Un nombre que, seguramente, sonará muchas más veces.